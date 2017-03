Berliner Notizen Es kommt doch auf die Größe an

Es kommt doch auf die Größe an - jedenfalls manchem in der CSU. Ganz besonders, wenn es um den politischen Aschermittwoch geht. Generalsekretär Andreas Scheuer etwa sagt: "Wir haben den weltweit größten politischen Stammtisch und das bleibt auch so. Sich einzureden, dass in Vilshofen mehr Leute da sind, ist einfach falsch, weil wir gefühlt zehntausend Leute haben."

"Gefühlt zehntausend" – damit hat der CSU-Generalsekretär eine neu Zählweise erfunden. Tatsächlich hat die Dreiländerhalle in Passau, wo die CSU feiert, nur 4.100 Plätze, das Festzelt von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Vilshofen aber 5.000, so die Angaben der Veranstalter.

Trump als Vater im Geiste

Der "Scheuer-Andi" schießt gern gegen Martin Schulz. Bildrechte: dpa Schon im nächsten Satz übrigens ereifert Andreas Scheuer sich über den Kanzlerkandidaten der Sozis und angebliche Schulz-Fakes. Das muss man sich auch erstmal trauen. Die Erwiderung von Martin Schulz: "Herzliche Grüße an die gefühlte Mehrheit von der realen Mehrheit, die hier im Zelt beisammen ist." Der Martin im Kreise seiner Lieben. Auch ein Beweis dafür, dass es nicht nur auf Größe oder Schönheit ankommt, sondern… Ja, worauf eigentlich? Starke Bilder?



Hier versucht es Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, das ist auch eine bayrische Regionalpartei: "Merkel und Schulz, das sind doch politische Zwillinge. Mit dem Unterschied, dass der Herr Schulz etwas schlechter rasiert ist als die Frau Merkel. Ansonsten kann man die doch beide in einen Topf werfen." Das ist ja fast schon Trump-Niveau.

Einfach mal lesen!

Der US-Präsident, dem es sicher auch auf Größe ankommt, sitzt derweil im Weißen Haus und spielt mit seinem mobilen Endgerät. Neuerdings, so heißt es, werden seine Reden besser. Etwa, als es um das Gesundheitssystem ging: "An unbelieveable complexe object. Nobody knew that healthcare could be so complicated." Eine unglaublich komplexe Sache. Niemand wusste, dass die Gesundheitsfürsorge so kompliziert sein könnte, das sagt der Präsident der Vereinigten Staaten. Vielleicht hätte er mal etwas lesen sollen.

Eine Empfehlung, die man auch dem österreichischen Gast der AFD-Aschermittwochs-Sause, Heinz Christian Strache von der FPÖ, mit auf den Weg geben kann. Der hat nämlich die Zusammensetzung der Bundesversammlung, die hierzulande den Präsidenten wählt, überhaupt nicht verstanden: "Was ist denn das für ein demokratisches Wahlsystem? Neben den Bundestagsabgeordneten kommen da irgendwelche Promis, die da eingeteilt werden, da kannst Du dich doch nur wundern."

Größe zeigen und einfach mal liefern

Wer sich nicht mit Fakten auseinandersetzen will, muss sich eben wundern. Wer solche Leute machen lässt, auch. Leider sind wir damit fast schon bei Horst Seehofer von der CSU: "Und verlassen Sie sich darauf: Wenn der Horst Seehofer – so bin ich erzogen worden - sich etwas Begründetes in den Kopf setzt, und dieses heißt Obergrenze, dann wird er so lange kämpfen, bis es kommt, liebe Freunde", so Seehofer über sich selbst.

Ob mit Seehofers Erziehung nun etwas schiefgelaufen ist oder nicht? Wer weiß. Was wir wissen ist, dass Seehofer plausible Argumente für die Obergrenze vorbringen kann. Nur lässt er uns vergeblich auf die Erklärung warten, mit welchen Mitteln diese Obergrenze Wirklichkeit werden kann. Wenn Horst Seehofer hier liefern würde, könnte er Größe beweisen. Und auf die Größe kommt es der CSU doch an, oder?