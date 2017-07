Berliner Notizen Reisehinweise

Fangen wir mit ganz harmlosen Reisehinweisen an. Nimm eine Regenjacke mit, achte auf Ebbe und Flut oder auch denk an die Kurtaxe. Viel mehr Reisehinweise braucht man für Ferien an der deutschen Nordsee eigentlich nicht. Trotzdem musste Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) seinen Urlaub an der Küste unterbrechen. Unter anderem, um in Berlin die offiziellen Reisehinweise des Auswärtigen Amtes für die Türkei zu verschärfen. Mal wieder ist ein Deutscher praktisch grundlos von der türkischen Polizei ins Gefängnis gesteckt worden.

Wir wollen, dass die Türkei ein Teil des Westens wird, oder wo sie es schon ist, bleibt. Aber: it takes two to Tango. Sigmar Gabriel (SPD), Bundesaußenminister

Kate und William schauten nicht tief genug ins Glas

Der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate. Bildrechte: dpa Wer in Berlin Tango tanzen will, hat er es vom Regierungsviertel nicht weit. Er geht in Clärchens Ballhaus. Dort tauchten auch die britischen Royals auf – mutmaßlich einziger Reisehinweis für die Deutschlandtour von William und Kate: Macht bloß gute Stimmung auf dem Kontinent, der Brexit ist arg genug.



Trotzdem blieben Wünsche offen, so Christian Schulz, der Chef des Ballhauses: "Sie hätten länger bleiben müssen und hätten tatsächlich mal tiefer ins Glas schauen müssen. Es ist ja nun im Clärchen nicht gerade unüblich, dass man hierherkommt zum Feiern und sich auch ein bisschen von der Stimmung anstecken lässt."

Schulz berichtet Macron von Wahlkampfthemen

Das hatte sich auch Martin Schulz, der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten vorgenommen. Reisehinweis für ihn: Begib dich außer Landes, da ist die Stimmung für dich vielleicht besser als in den Umfragen hier. Was allerdings nur zum Teil aufgegangen ist, denn im schönen Paris hat der junge Präsident Emmanuel Macron sich eben nicht nur für Schulz, sondern auch für dessen Gegnerin, Angela Merkel, interessiert. "Er hat mich gefragt, was die Hauptwahlkampfthemen von Frau Merkel seien und meine. Und ich habe dann sehr umfangreich über meine geredet, weil über Frau Merkels Wahlkampfthemen konnte ich schlecht reden, ich kenne sie nicht", sagte Schulz hinterher.

Seehofer will Stopschild setzen

So wie Horst Seehofer von der CSU keine Grenzen außer der Obergrenze kennt, weshalb er gern zu außenpolitischen Themen spricht. Wieder geht es um die Türkei.

Horst Seehofer (CSU) Bildrechte: dpa Wenn man Menschenrechtler ohne ersichtlichen Grund inhaftiert, wenn man Journalisten inhaftiert, nur weil sie ihre Arbeit tun und das fortsetzt, dann muss irgendwann ein Stopschild gesetzt werden. Horst Seehofer, CSU-Chef

Und damit kennt Horst Seehofer sich aus. Das neue Polizeigesetz seines Freistaates setzt ein Stopschild für sogenannte Gefährder, die man künftig ohne Anklage oder Urteil in Vorbeugehaft nehmen kann, nur weil man sie eben für gefährlich hält. Von Reisewarnungen für Bayern hat man allerdings noch nicht gehört.

Trotzdem lässt die Bundeskanzlerin – von Bayreuth einmal abgesehen – den Freistaat und Horst Seehofer rechts liegen. Angela Merkel geht im norditalienischen Südtirol wandern. Zwar wird auf der Italien-Seite des Auswärtigen Amtes vor Erdbeben, Waldbränden und Kleindiebstählen gewarnt, aber wenn man bedenkt, was in anderen Teilen Europas und der Welt so los ist, sind wir damit wohl wieder bei eher harmlosen Reisehinweisen gelandet.