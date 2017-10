Plötzlich präsidial. Für den immerhin 75 Jahre alten Wolfgang Schäuble ist es das erste Mal, dass er auf dem Platz des Bundestagspräsidenten sitzt. Er sprach ins Mikrofon, aber man hörte ihn kaum. Er wusste nicht, dass er selbst auf den Knopf drücken muss.

Was denkt Schäuble heute über den CDU-Spendenskandal?

Das erste Mal ganz oben auf dem Platz des Präsidenten. Am Drücker des Deutschen Bundestages. Die Position darunter, also das Rednerpult, kennt Wolfgang Schäuble dagegen schon seit 1972. Das war noch in Bonn in der Zeit nach der Studentenrevolte. Willy Brandt verhandelte mit der DDR-Regierung. Man stritt über Entspannungspolitik.

Es war eine aufgeladene Stimmung. "Die Gesellschaft der Bundesrepublik hatte sich seit Mitte der sechziger Jahre in einem bis dahin nicht gekannten Maße politisiert, mobilisiert und polarisiert. Geschadet hat es nicht", sagt Schäuble heute. Wer weiß, wie er es damals sah. Wer weiß, wie Schäuble heute über den CDU-Spendenskandal denkt und ob er in der Griechenlandkrise oder beim Einigungsvertrag alles noch einmal genauso machen würde.

Keine Furcht vor politischen Auseinandersetzungen

Man kann sich denken, dass der Mann ist auch an Grenzen gestoßen ist: "Hundertprozentige Gerechtigkeit gibt es nicht. Aber Fairness ist möglich in dem Sinne, dass sich möglichst alle angesprochen fühlen und nicht ausgeschlossen bleiben." So formuliert Schäuble den Anspruch an diesen neuen Bundestag mit seinen über 200 parlamentarischen Neulingen und einer zusätzlichen Partei von rechts.

Er sagt, er sehe den Auseinandersetzungen, die man führen müsse, mit Gelassenheit entgegen. Er fordert Respekt. Wie? Mit dem kategorischen Imperativ von Immanuel Kant. Allerdings setzt Schäuble dabei auf den badischen Dialekt: "Handle so, dass menschliches Miteinander nicht zusammenbräche, wenn alle so handelten wie du selbst." Auch im Streit, denn der muss schließlich sein. Und zwar über alles, was die Menschen bewegt.

Aus einem Grantler wird ein Menschenkenner

Während man Schäuble in den letzten Jahren oft als Grantler mit finsterem Sarkasmus erlebt hat, kommt nun eine andere Seite zum Vorschein. Er ist jetzt ein Menschenkenner der weiß, was die Leute bewegt. Auch die, die vielleicht den politischen Gegner gewählt haben: "Das menschliche Bedürfnis nach Geborgenheit in vertrauten Lebensräumen trifft auf eine zunehmend als ungemütlich empfundene Welt voller Konflikte, Krisen, medial präsentem Schrecken."

Die Welt ändert sich, der Bundestag ist ein ganz anderer geworden. Schäuble: "Veränderung war also immer. Vieles wird eben in der Rückschau anders bewertet als mitten im Streit." Und da war Wolfgang Schäuble vielleicht oft genug dabei. Heute scheint er drüber zu stehen. Er wird sich Gehör verschaffen. Plötzlich präsidial.