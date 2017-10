Ansonsten ist nichts mehr wie es war. Und das geht am Kabinetts-Tisch los: Verkehrsminister Alexander Dobrindt wird Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Finanzminister Wolfgang Schäuble wird Bundestagspräsident , Arbeitsministerin Andrea Nahles wird SPD-Fraktionschefin . Wie sie sich in dem Abschieds-Durcheinander von den Kabinettskollegen der Großen Koalition fühlt?

Dieser rhetorische Schuss in den Ofen sollte wohl lustig sein. Man erkennt es am Lachen von Andrea Nahles. Wer noch nie einen schlechten Witz gerissen hat, der werfe den ersten Stein.

Immer für einen guten Witz zu haben: Alexander "Hundekrawatte" Gauland. Bildrechte: dpa

Die Neuen von der AfD dagegen wirken eher, als hätten sie mit Humor grundsätzlich nichts am Hut. Spitzenkandidat Alexander Gauland meint es also ernst, wenn er sagt: "Mein Vater hat noch am sächsischen Königshof gedient. Es gab ja keine kaiserliche Armee, sondern es gab nur eine kaiserliche Flotte und eine kaiserliche Luftwaffe und nur königlich preußische, sächsische Soldaten." Die politischen Rezepte der AfD, so viel sei hier gesagt, sind eindeutig jüngeren Datums.



Doch zurück zur allerältesten deutschen Volkspartei, die jetzt bei 20 Prozent liegt, zurück zur SPD. Deren Flucht aus der Großen Koalition verdonnert die Grünen und die FDP mehr oder weniger zum Bündnis mit der Merkel-CDU. Das daraufhin einsetzende Murren bei Gelben und Grünen pariert der Hamburger Sozialdemokrat Olaf Scholz mit der wohl schlagfertigsten Antwort der Woche: