Berliner Notizen Was tun bei Schrumpfungsprozessen?

Hauptinhalt

Es ist jede Menge los in der politischen Landschaft. In Amerika geht es drunter und drüber, in Frankreich hofft man auf bessere Zeiten, in der Bundeswehr muss ausgemistet werden und dann wird auch noch ständig irgendwer oder irgendwas gewählt. Dabei kommt manch einer groß raus und andere werden eine Nummer kleiner.

von Uwe Jahn, Hauptstadt-Kolumnist für MDR AKTUELL