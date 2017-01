Gabriel erlöst sich selbst

Erlöste gibt es viele, aber Erlöser sind knapp. So könnte man die Lage der SPD nach dieser Woche wohl zusammenfassen. Aber der Reihe nach. Sigmar Gabriel ist nun Ex-Wirtschaftsminister und bald auch Ex-SPD-Vorsitzender. Zu seinem Rücktritt vom Parteivorsitz sagt er:

Eine gewisse Erlösung ist auch zu spüren. Auf beiden Seiten. Sigmar Gabriel über seinen Rücktritt als SPD-Vorsitzender

Fraktionschef Thomas Oppermann wirkt zunächst allerdings nicht so richtig erlöst. Wohl deshalb, weil er von Gabriels Coup aus der Presse erfahren hat: "Es gehört zum guten Umgang miteinander, dass solche Personalfragen zunächst in den Gremien der Partei besprochen werden und dann darüber öffentlich informiert wird."

Aber Sigmar Gabriel hat eigene Vorstellungen, wenn es um guten Umgang geht. Von Timing ganz zu schweigen: "Angesichts dessen, was hier sonst so an Indiskretionen und Phantasien passiert, finde ich manche Bemerkung dazu dann doch, sagen wir mal, erstaunlich - auf Diplomatendeutsch." Das Diplomatendeutsch übt Sigmar Gabriel schon mal, weil er ja jetzt bis zur Bundestagswahl Außenminister ist.

Die anderen Alt-Neuen

Sein Vorgänger Frank-Walter Steinmeier will Staatsoberhaupt werden. Aber Erlöser? Immerhin schlägt Steinmeier schon mal mahnende Töne an. So appelliert er bei seinem Abschied aus dem Parlament an die Abgeordneten, den Raum und die Kultur der Demokratie zu verteidigen: "Beginnen kann das nirgendwo sonst als hier an diesem stolzen Pult. Deshalb bitte ich Sie: Nutzen Sie dieses Pult! Ich jedenfalls werde es vermissen." Großer Applaus für den Bundespräsidenten in spe.

Die neue Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (auch von der SPD) sorgt für weniger Aufsehen. Immerhin gilt sie als kompetent und führungsstark, was wohl zu Missverständnissen führen kann: "Wir haben einfach zu viel zu tun, um da immer großartig diskutieren zu können. Das führt dann manchmal dazu, dass manche Leute sagen, ich sei ungeduldig oder harsch, wenn ich zu schnell Ergebnisse haben möchte." Brigitte Zypries will wohl keine Erlöserin sein, sondern eine Macherin. Und vermutlich wird sie durch die Bundestagswahl von ihrem Amt quasi erlöst, sie tritt nicht noch einmal an.

Schulz als Erlöser?

Ganz anders Martin Schulz, der SPD-Spitzenkandidat, der Kanzler werden möchte:

Wir wollen, dass die hart arbeitenden Menschen in diesem Land, die sich an die Regeln halten, sicher und gut leben können. Wir wollen, dass die Menschen sich respektiert fühlen. Martin Schulz, SPD-Kanzlerkandidat

Erlöste gäbe es demzufolge also viele. Nur Erlöser sind eben knapp. Aber einer würde ja vielleicht schon reichen.