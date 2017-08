Berliner Notizen Politik und guter Geschmack

Die Politik verstößt manchmal gegen den guten Geschmack. Fragen sie mal die Grüne Renate Künast: "Der Punkt ist der, dass es eigentlich eklig ist, ja?"

Politisches Beben in Niedersachsen

Renate Künast (Grüne) Bildrechte: IMAGO Zum Beispiel die Sache mit dem Insektengift in den Hühnereiern, oder? Falsch geraten. Die ehemalige Verbraucherschutzministerin schimpft zwar auch über den Fipronil-Skandal. Aber hier geht es Künast um eine ehemalige Parteifreundin aus Niedersachen, die mir nichts, dir nichts die Fraktion gewechselt hat von den Grünen zur CDU: "Diese Geschichte: Ich bin unzufrieden, mein Kreisverband stellt mich nicht auf, und die ganzen Hinweise, dass die CDU ihr da Angebote gemacht hat, das ist alles in allem eklig, ja, weil eigentlich soll Politik nicht heißen: Politiker kümmern sich um sich, sondern sie kümmern sich um die Leute und das Land."

Das liebe gute Hühnerei

Jaja. Aber was ist denn nun mit dem Fipronil in den Eiern? Das verstößt auch gegen den guten Geschmack, gefährdet außerdem die Gesundheit und stellt das zuständige Personal auf die Probe. Hier Landwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU: "Fipronil ist bei Eiern, die von Tieren gelegt werden, von Hühnern, nicht zugelassen." Aber manche Eier werden gar nicht von Tieren gelegt. Was ist mit denen?

Thomas de Maizière (CDU) Bildrechte: dpa Diese Frage treibt im allerweitesten Sinne sogar Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, um. Er hat in dieser Woche eine neue Direktion der Bundespolizei Spezialkräfte eingeweiht. Bei der Gelegenheit wollte er wissen, was so eine Spezialausrüstung eigentlich wiegt, und ergriff die seltene Gelegenheit, in einem Gespräch mit Untergebenen Leibwäsche zu erwähnen: "Alles, was sie tragen müssen, ohne Unterhose." Die Antwort des Bundespolizisten: "30 Kilo". Minister de Maizière: "Da muss man auch trainieren, ne." Nicht schlecht, tragen Sie mal 30 Kilo ohne Unterhose! Aber lassen Sie sich nicht dabei erwischen. So etwas ist nämlich nicht jedermanns Geschmack.

Der gute alte Diesel

Bernd Riexinger (Die Linke) Bildrechte: Jens Schlueter/dapd Was in ganz anderer Weise auch für die deutschen Diesel-Fahrzeuge gilt. Der Skandal, hartnäckig beschwiegen von der Regierungschefin, überschreitet in nahezu jeder Hinsicht Geschmacksgrenzen. Auch was Haftung und Vergütung der Konzernmanager angeht. Anton Hofreiter von den Grünen: "Wenn die großen Schwierigkeiten auftreten, sind die längst weg und sitzen irgendwo in ihrer Villa mit ihren Millionen von Abfindungen." Das kann natürlich auch der Linken nicht recht sein. Bernd Riexinger mit einem Erregungsversuch: "Wir haben es hier mit einem flächendeckenden Staatsversagen zu tun, dessen Opfer und 'Opferinnen', gut, das ist blöd, dessen Opfer die Verbraucherinnen und Verbraucher sind, die Beschäftigten und die Umwelt."

Die Political Correctness frisst ihre Kinder, könnte man schadenfroh sagen, obwohl auch das sicher irgendwie gegen den guten Geschmack verstößt. Aber manchmal geht es wohl gar nicht anders. In der Politik wie überhaupt im Leben.