Die Stunde des Abschieds ist eine Stunde der Wahrheit. Zum Beispiel, wenn das gute alte Fossil Hans-Christian Ströbele von den Grünen in seiner letzten Rede vor dem Bundestag sagt:

Noch lieber, wäre es ihm allerdings gewesen, hätte er öfter seinen Willen bekommen. Ströbele stand eben manches Mal alleine da, hat quergeschossen und wohl gerade deshalb jedes Mal das grüne Direktmandat in seinem Berliner Wahlkreis geholt.

Etwas anders ist es bei der ehemaligen Familienministerin Kristina Schröder, CDU. Sie erinnert daran, dass es im Bundestag meistens nicht unbedingt um die alleinige Wahrheit, sondern lediglich um die Mehrheit geht: "Und dafür brauchen wir weiter, und vielleicht auch etwas breiter als in der zu Ende gehenden Legislaturperiode, die weltanschauliche Debatte hier im Haus. Und dass ich daran 15 Jahre lang mitwirken durfte, das war mir eine Ehre."

Mitgewirkt hat auch der Linke Jan van Aken. Mit harscher Kritik an der deutschen Rüstungs- und Verteidigungspolitik zumeist – und mit einem stets wiederkehrenden Satz, ganz nach dem Vorbild des legendären Senators Cato im Alten Rom: "Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Deutschland keine Waffen exportieren sollte, einfach weil es richtig ist." Da bleibt der Linke sich auch bei seiner Abschiedsrede treu. Aus dem gleichen Ressort, aber von der SPD, klingt es gleich etwas heiterer. Rainer Arnold war 19 Jahre im Bundestag. Er sei stets Zivilist geblieben und habe manchmal über den Sprachgebrauch in der Bundeswehr geschmunzelt: "Mit einer dieser Formulierungen, über die ich schmunzele, beende ich hier meine Rede. Die heißt nämlich: Hiermit beende ich meinen Vortrag. Ich danke ihnen."

Ganz ohne Applaus musste hingegen die Rechts-Außen-Abgeordnete des Bundestages, Erika Steinbach, auskommen. Sie ist seit Januar ohne Partei und ohne Fraktion. Unter Helmut Kohl war sie noch in der CDU zuhause. Mit Angela Merkel tut sie sich schwer. Sie sagte zum Abschied: "Wir haben keine Kanzlerdemokratie, wir haben eine parlamentarische Demokratie und diese parlamentarische Demokratie bedarf dringend der Wachsamkeit. Danke schön." Keine Hand rührt sich, nach über 25 Jahren im Bundestag.

Natürlich hatte Erika Steinbach sich gegen die Ehe für alle ausgesprochen. Für Volker Beck, den Grünen, war es hingegen gerade diese Ehe für alle, die ihm den Abschied vom Bundestag erleichtert haben mag. Er hatte jahrelang dafür gekämpft: "Es müssen auch viele Konservative erkannt haben, was das Bewahrenswerte in der Ehe ist. Es ist die Verantwortungsgemeinschaft und nicht die Diskriminierung von Homosexuellen." Für ihn sei es eine große Befriedigung, dass Lesben und Schwule nun gleiche Rechte in diesem Land hätten.