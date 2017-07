Berliner Notizen Von Träumen und Schätzen

"Einfach noch mal ein bisschen träumen," sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und wann kann sie das schon mal, politisch gesehen? Ihre Antwort: Wenn sie das Wahlprogramm der Union zu Papier bringt. Einfach mal aufschreiben, was man tun will mit den vollen Kassen und ein mutiges Bild von der Zukunft des Landes entwerfen. Theoretisch. Und wovon träumt sie praktisch?

Arbeit für alle, das ist der Schlüssel zu dem, was wir brauchen.

Und sonst so? "Für mittlere und kleine Einkommen Steuer-Entlastungen von 15 Milliarden Euro," sagt sie. Durch Merkels Träume geistern also Arbeit, Steuern und vielleicht noch ein Staatsminister für Digitalisierung. Wenn das ihre Träume sind, wollen wir uns ihre Albträume nicht vorstellen.

Hamburg nach der Krawallnacht bei G20 Bildrechte: dpa

Obwohl die vielleicht gerade in Hamburg beim G-20-Gipfel wahr geworden sind. Einerseits der schwarze Block und Wasserwerfer auf der Straßen, andererseits andauernd mit Putin, Erdogan und Trump zusammenhocken und nicht wegkönnen. Das ist nicht jedermanns Sache.



Der US-Präsident übrigens hat gerade den Polen erzählt, sie seien das Zentrum Europas. Womit er ausgesprochen hat, was sonst nur in den feuchten Träumen polnischer Konservativer vorkommt.