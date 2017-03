Da kann man natürlich lautstark vom Leder ziehen, wenn man mit denen, die man angreift, keinen Umgang pflegen muss, weil man ja in der Opposition ist. Leider sind die ebenfalls türkischstämmigen Abgeordneten aus Union und SPD sehr viel leiser. Wenigstens Cem Özdemir von den Grünen spricht laut und deutlich die deutschen Türken an und fordert sie auf, gegen Erdogans Präsidialsystem zu stimmen: "Nehmt den Menschen in der Türkei nicht die Freiheit, die ihr hier in unserem Land gemeinsam mit uns genießt."