Wie und womit erreiche ich das Wahlziel? Die Kanzlerin versucht es mit Allgemeinplätzen und einem Verkehrsmittel, dass es eigentlich kaum noch gibt, so jedenfalls die Klage des Linken Dietmar Bartsch:



"Dieses oberflächliche Gerede vom Frau Merkel, die im Schlafwagen in die vierte Kanzlerschaft kommen will, das ist nicht zu akzeptieren."

Der Schulz-Zug der SPD könnte liegenbleiben

Akzeptanzprobleme gibt es auch mit dem Verkehrsmittel, das die Kanzlerin tatsächlich benutzt: Es ist ein Hubschrauber. Martin Schulz von der SPD schimpft etwas: Sie benutze die Infrastruktur des Bundes zum Spottpreis, um zu ihren Wahlkampfauftritten zu fliegen.

Christian Lindner (FDP) Bildrechte: dpa Wohingegen der Schulz-Zug, der die Sozialdemokraten ganz nach vorn und sogar ins Kanzleramt bringen sollte, schon vor Erreichen des Wahlziels liegenbleiben könnte. Vielleicht Ersatzteilprobleme wie bei der Berliner S-Bahn?



Mit so etwas hat Christian Lindner von der FDP ganz und gar nichts am Hut. Er hat sich schon mit 19 den ersten Porsche gekauft. "Ich fahre gegenwärtig jedenfalls einen Benziner mit Plug-in Hybrid, der also in der Innenstadt elektrisch fährt", erzählt er. Und auf dem Weg zum Wahlziel an vielen Plakaten mit Lindner persönlich drauf vorbeikommen dürfte.

Ursula schwimmt, die Grünen fahren hinterher

Ursula von der Leyen hat sich da etwas anderes ausgedacht. Ohnehin etwas ins Schwimmen gekommen, geht die Unions-Verteidigungsministerin auf ein U-Boot bei Eckernförde. Dieses U-Boot hat eine Signalpfeife und Ursula von der Leyen ihre Kollegin aus Norwegen dabei, die erst einmal sagt, wie bedeutend die deutsche Ministerin ist: "Ursula is definitely one of the most important partners I also have as a defense minister", sagt Ine Marie Eriksen Söreide.

So wichtig wie "Örßela" möchten die Grünen erst noch werden. Sie fahren in Hybrid-Fahrzeugen ihrem Wahlziel eher hinterher und ärgern sich. Zu gern würde Cem Özdemir den CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt beim Diesel-Skandal zu fassen bekommen: "Vier wertvolle Jahre sind doch verschwunden worden, weil Herr Dobrindt seine Hauptbeschäftigung darin sieht, eine absurde Maut einzuführen", schimpft er. Verschwunden, verschwendet oder was? Egal.

Panda-Wahlkampf: Einfach rückwärts laufen

Panda Jiao Qing im Berliner Zoo Bildrechte: dpa Weil sie die nächsten vier wertvollen Jahre auch noch im Kanzleramt bleiben möchte, schwebt indessen Angela Merkel mautfrei zu ihren Wahlkampfterminen, um sich vornehmlich im Osten von einer Minderheit lautstark beschimpfen zu lassen.



Im Vergleich dazu ist die Beliebtheit der Pandabären Schätzchen und Träumchen im Berliner Zoo unweit des Regierungsviertels ganz ungebrochen.



Und da stören nicht einmal gewisse Allüren des Panda-Weibchens, von denen der Tierpfleger Christian Toll zu berichten weiß: "Von einer Essstörung kann man eigentlich nicht reden. Sie hatte eine Zeit lang tatsächlich die Angewohnheit, rückwärts zu laufen, das macht sie auch jetzt manchmal noch." Vielleicht erreicht man so ja auch das Ziel, vielleicht sogar das Wahlziel. Es hat nur noch keiner probiert.