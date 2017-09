Berliner Notizen Warten aufs Wahlergebnis

Es ist Sonntag, bis zur Schließung der Wahllokale um 18 Uhr gibt es für die, die bis eben Wahlkampf gemacht haben, kaum noch etwas zu tun. Wer nicht per Brief gewählt hat, geht in die Wahlkabine und gibt dort seine Stimme ab. Ab dann sieht er oder sie wahrscheinlich häufiger auf die Uhr. Vom sprichwörtlichen kleinen Abgeordneten bis hin zur Regierungschefin.

Am Sonntag warte ich dann. Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin

Und mache mir vielleicht Gedanken? Von der Grünen Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt, einer ehemaligen Theologie-Studentin, wissen wir, dass sie das jeden Morgen tut – und zwar mithilfe eines Bibelzitates – so wie neulich. Da sagte sie: "Laut reden, darum ging es auch. Ich gebe euch meine Lippen damit ihr reden könnt in Eintracht untereinander."

Reine Lippen sollten es laut Bibelzitat sein. Sie sind für alles, was ab 18 Uhr passieren wird, zu wünschen. Bis dahin wirkt der Wahlkampf nach, von dem es heißt, er sei langweilig gewesen. Womit es ihm gehen dürfte, wie manchen in einer erlahmten Ehe. Wenn nun eine Person beschlossen hat, die andere für langweilig zu halten, wird sie schon Anhaltspunkte finden. Frage: Liegt das Problem im Auge des Betrachters oder liegt es wirklich am Betrachteten selbst?

Den Kopf frei kriegen beim Spazierengehen, Kaffee und Kuchen

Ursula von der Leyen (CDU), Verteidigungsministerin Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Unter solchen Grübeleien tut es ganz gut, sich mal die Beine zu vertreten. Erst recht, wenn es zuvor so anstrengend war, weiß Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU): "Da bin ich an der frischen Luft, dann ist man nicht so drömelig." Und drömelig könnte ihr schon werden, angesichts der ganzen Fragen, die so im Kopf herumschwirren: Was sage ich heute Abend? Behalte ich mein Amt? Oder bekomme ich ein neues? Oder suche ich mir vielleicht doch lieber ganz etwas anderes?



Statt Spazieren- könnte sie natürlich auch Kaffeetrinken gehen. Sahra Wagenknecht von der Linken hat das ganz gern. Sie sagt über ihr Lieblings-Café, es sei sehr nah an ihrem Wohnort und dann sei es einfach ein sehr schönes Café das total leckeren Kuchen habe.

Wobei guter Kuchen vielleicht sogar über politische Meinungsverschiedenheiten an der Kaffeetafel etwas hinweghelfen kann. Alexander Gauland von der AfD sagt: "Meine Tochter und ich sind völlig verschiedener Meinung und verstehen uns trotzdem gut."

Mit wem der ausgezeichnete Wahlkämpfer Christian Lindner von der FDP sich gut versteht, ist schwer zu sagen. Allerdings fällt auf, dass er immer allen, die zu seinen Wahlveranstaltungen gekommen sind, gratuliert hat:

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie hier sind. Christian Lindner (FDP), Spitzenkandidat seiner Partei

Martin Schulz (SPD), Kanzlerkandidat Bildrechte: dpa Vielleicht gratulierte er den Leuten schlicht zu seiner, Lindners, Anwesenheit. Andere denken heute auch an den politischen Gegner. So wie Martin Schulz von der SPD neulich. "Deshalb hoffe ich, dass die am Sonntag richtig einen auf die Nuss kriegen", sagte er.



Wer nun einen auf die Nuss bekommt und wer nicht, das werden wir am Sonntagabend ab 18 Uhr nach Schließung der Wahllokale erleben. Dann hat das Warten ein Ende.