Berliner Notizen Was, wenn es so weiterläuft?

Wenn es so weiterläuft, wie wird es dann? Diese Frage haben kurz vor den Wahlen viele Menschen in Deutschland. Beispiel Lebensverhältnisse in Ost und West. Dietmar Bartsch von der Linken äußert in mehrerlei Hinsicht beschränkte Hoffnungen: "Wenn es so weiter läuft, ist die Angleichung in etwa 200 Jahren erreicht, wie das Ifo-Institut sagt. Ich wünsche mir, dass dann zumindest die Kanzlerin dann nicht mehr im Amt ist."

Demokratie steht und fällt mit den Menschen

Norbert Lammert (CDU). Bildrechte: dpa Was in ihrem Sinne sein dürfte. Wobei an dieser Stelle die Bemerkung erlaubt sein muss, dass auch die Lebensverhältnisse zwischen einem Dorf in Ostniedersachsen sich wohl langfristig von denen in beispielsweise Heidelberg unterscheiden werden. Doch zurück zur Frage, was, wenn es so weiterläuft? Wenn es so weiterläuft, werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass der Bundestag nach der Wahl ein ganz anderer wird. Auch daran, dass manche kluge, kultivierte Stimme dort nicht mehr zu hören ist. Beispielsweise die vom langjährigen Parlamentspräsidenten Norbert Lammert, CDU: "Wir wissen aus noch nicht ganz so lange zurückliegenden Phasen der deutscher Geschichte, dass auch Demokratien ausbluten können, dass sie ihre innere Kraft verlieren, wenn sie die Unterstützung der Menschen verlieren, für die es sie gibt. Die Demokratie steht und fällt mir dem Engagement ihrer Bürger."

Was meinen wir mit deutscher Kultur?

Aydan Özoguz (SPD). Bildrechte: dpa Und was, wenn es jetzt schon beides gibt: Eine Demokratie, die einerseits von manchen nicht mehr unterstützt wird, und andererseits viele engagierte Bürger? Dann wird es zwischen diesen, so viel ist abzusehen, auch mal lauter. Es gibt auf den Marktplätzen der Republik einen Vorgeschmack darauf. Und in der Auseinandersetzung zwischen den politischen Gegnern auch. Beispiel die Staatsministerin für Integration, Aydan Özoguz (SPD). Sie hatte gesagt, sie tue sich schwer, damit eine spezifisch deutsche Kultur auszumachen, jenseits der deutschen Sprache. Darüber hätte man ins Gespräch kommen können: Was meinen wir mit deutscher Kultur?

Gehören gute Umgangsformen und gegenseitiger Respekt auch dazu? Würde man dann vielleicht wenigstens die Namen seiner politischen Gegner korrekt aussprechen, wie der Anstand es gebietet? AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel, eine sehr gebildete Frau, hat sich wohl dagegen entschieden. Egal, ob ihr Gegenüber nun türkische Wurzeln hat wie Aydan Özoguz oder bayerische, wie CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, den sie beharrlich Scheurer nennt.

SPD-Kanzlerkandidat, ein Beispiel

Wenn es so weiterläuft, dann werden wir uns vielleicht auch im Deutschen Bundestag an einen Ton gewöhnen, den wir dort länger nicht gehört haben. Doch wenden wir uns lieber heiteren Gefilden zu. Und landen bei Martin Schulz. Der wirklich nette Onkel von der SPD hat neulich bei Youtube eine Jugendsünde gebeichtet. Schulz: "Ich hab ein Paket Waschpulver ins Freibad geschüttet." Interviewerin: "Wie sind Sie denn ins Freibad gekommen? Sind Sie eingebrochen, nachts?" Schulz: "Übern Zaun geklettert." Angetrunken war er übrigens auch.

Man kann sich ausmalen, was aus SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wohl geworden wäre, wenn bei ihm alles so weitergelaufen wäre. Aber manchmal kommt es eben auch ganz anders. Und das ist ein großes Glück.