Berliner Notizen Die "Mangelressourcen" der Woche

Die beiden Fähigkeiten, die wir zur Verfügung stellen - Luftbetankung und Aufklärung durch Tornados -, sind eine Mangelressource. Also die wird in der Koalition gegen den Terror dringend gebraucht.

Der Terror zählt bedauerlicherweise nicht zu den Mangelressourcen. Doch sonst fehlt es an jeder Menge Dingen in Deutschland und der ganzen Welt.

Ein altes Rentenkonzept ist besser als kein Rentenkonzept. Oder? Bildrechte: dpa

In dieser Hinsicht bemüht sich die SPD, etwas aufzuholen. Eben hat Kanzlerkandidat Martin Schulz ein Rentenkonzept vorgelegt: "Die SPD will, dass sich alle auf die Rente verlassen können - alt und jung, arm und reich, Frauen und Männer, gleichberechtigt."



Das ist der Versuch von Martin Schulz, in die Offensive zu kommen. Und das ärgert alle, die noch kein Rentenkonzept haben. Ganz besonders Andreas Scheuer: "Schulz und Nahles haben heute eine Renten-Resterampe vorgelegt. Das ist so typisch für die SPD."



Klingt nach leerem Wahlkampfgetöse. Und das wird in den nächsten Monaten vermutlich nicht knapp - also keine Mangelressource. Schade.