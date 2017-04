Berliner Notizen Wer bin ich und was mache ich hier?

Wer bin ich und was mache ich hier eigentlich? Fragt sich wohl Familienministerin Manuela Schwesig (SPD), als ihr beim W20-Frauengipfel in Berlin plötzlich keiner mehr zuhört: "Wir haben das verstanden, dass gleich die Königin kommt. Aber wir haben jetzt einen ganz wichtigen Punkt an der Stelle." Zum wunden Punkt kommt man dann, als die holländische Königin endlich da ist.

Die Vielleicht-Feministin

Die Kanzlerin, die ja nirgends so ganz dazugehört, antwortet auf die Frage, ob sie sich als Feministin bezeichnen würde:

Ehrlich gesagt, ähm... möchte ich... Also die Geschichte des Feminismus ist eine, bei der gibt es Gemeinsamkeiten mit mir und es gibt auch solche, wo ich sagen würde, da gibt es Unterschiede. Angela Merkel, Feministin oder auch nicht

Das Publikum dürfe gerne darüber abstimmen, ob sie nun eine Feministin sei oder nicht, ergänzt die Kanzlerin. Aber: "Ich möchte mich nicht mit der Feder schmücken."

First Daughter Ivanka Trump hat da keine Skrupel. Wie sie als Feministin Donald Trump in nächster Nähe erträgt, ohne ihm wenigstens ab und zu eine zu schallern, hat sie allerdings nicht verraten. Schade.

Fast wie früher

Sie will für "unser" Deutschland kämpfen. Bildrechte: dpa Und dann betrat diese Woche noch eine andere Frau die politische Bühne. Ihr Schlachtruf: "Für unser Deutschland werde ich, werden wir, kämpfen, so wahr Gott helfe." Das ist keine historische Aufnahme, das ist Alice Weidel, Spitzenkandidatin von der AfD. Möge das von ihr angerufene höhere Wesen ein Einsehen haben.



Wer bin ich und was mache ich hier? Für diese Fragen hatte ganz unverhofft auch SPD-Außenminister Sigmar Gabriel Zeit, nämlich als Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sich dann doch nicht mit ihm treffen wollte. Bloß weil Gabriel mit regierungskritischen Leuten gesprochen hatte.

Ich träume von mir

Übrigens, wenn Sie schon immer wissen wollten, wer Horst Seehofer von der CSU ist und was er eigentlich macht - bitte sehr:

Noch dazu in meiner eigenen Heimat, Ministerpräsident aus dem Herkunft, aus der ich komme, is ja a Traum. Horst Seehofer, Wortakrobat

Ob das nun ein schöner oder Alptraum ist, hängt wohl von der Perspektive ab. Horst Seehofer jedenfalls will nicht in den Ruhestand, obwohl er das schon 2013 fürs nächste Jahr angekündigt hatte. Woher der Sinneswandel? "Ich äh, äääh, sehe heute eine andere weltpolitische Landschaft als 2013." Internationale Kriminalität, Terrorismus, Zuwanderung - da kann ein Weltpolitiker wie Seehofer natürlich nicht einfach so weg.

Ach ja, die FDP

Toller Spruch! Hat sich die FDP den selbst ausgedacht? Bildrechte: dpa Nicht so wie die FDP. Die war einfach so weg. Nun ist sie plötzlich wieder da. Und sagt einfach mal irgendwas. Hier ihr Beitrag zum Thema Zuwanderung im weiteren Sinne: Christian Lindners Stellvertreterin Katja Suding möchte, dass Nationalspieler Mesut Özil endlich mal die Nationalhymne mitsingt: "Schön wäre es natürlich, wenn er sich so beheimatet fühlt in Deutschland, dass er es tun würde. Aber natürlich machen wir keine Vorschriften, es gibt hier keine Hymnenpolizei."



Und wenn es die gäbe, dann würde sie sich bestimmt fragen: Wer bin ich und was mache ich hier eigentlich?