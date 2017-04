Berliner Notizen Wer die Aufregung braucht

Es gibt Zeitgenossen, die brauchen eine gewisse Aufgeregtheit und sorgen auch selbst dafür. Vielleicht ist Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer einer davon. Zum Beispiel als es im Bundesrat zum Thema Maut für das CSU-Projekt eng wird. Da sagte Seehofer: "Haben Sie bitte Verständnis, wenn ich jetzt zu den letzten zwölf Stunden nichts sagen möchte, eine solche Situation möchte ich eigentlich nicht mehr erleben."

Seehofer des Nachts aktiv

Was ist geschehen? Seehofer hat im Schutz der Dunkelheit zum Hörer gegriffen, hat anderen Länderchefs hier mit Boykott gedroht, dort Unterstützung für wichtige Vorhaben in Aussicht gestellt, bis, ja bis eine Mehrheit grünes Licht für die Maut gab. Wahrscheinlich wollen alle, die bei Seehofers nächtlichen Aktivitäten dabei gewesen sind, es so wenig noch einmal erleben wie Seehofer selbst. Fragen Sie mal in Thüringen!

Gabriel denkt über Trennungen nach

Übrigens war dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel einst ebenfalls jeder Anlass recht, um für Aufregung oder gar Verstörung zu sorgen. Heute dagegen ist er Außenminister und sagt zum Beispiel über den EU-Austritt der Briten ganz moderat: "Wir müssen Freunde bleiben auch wenn dieser Spruch in den privaten Trennungsgeschichten, die es ja manchmal gibt, sich nicht immer realisieren lässt. Ich glaube, dass es eine gute Überschrift ist, Freunde zu bleiben vielleicht mit Ausnahme des Fußballplatzes."

Oppermann fängt noch einmal an

Auf dem Fußballplatz sorgen nämlich oft genug die Fans für Aufregung, wenn die Spieler lahm sind und keine Treffer landen. Womit wir schon beim SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Oppermann sind. Der würde auch gerne mal aufregend sein. Zum Beispiel wenn es um die Spionage der Türkei gegen Bundestagsabgeordnete geht. Oppermann: "Es macht mich fassungslos mit welcher Radikalität die türkische Regierung die Beziehungen zu Deutschland verschlechtert, ich finde, dass Agenten, ne ich fang noch mal an."

Merkel gibt sich cool

Nee lieber nicht noch mal ansetzen, denn egal was kommt, bei Thomas Oppermann hört sich noch jede Aufregung wie eine Behauptung an. Das ist beim neuen Vorsitzenden der SPD, Martin Schulz, ganz anders. Trotzdem wissen wir seit der Landtagswahl im Saarland: Der sogenannte Schulz-Zug ist vielleicht doch nicht unbedingt ein ICE. Und die Union von Angela Merkel kann noch gewinnen. "Dann freut man sich mal und dann weiß man eben auch: nach dieser Wahl ist wieder vor der nächsten Wahl, aber der Sonntag war erst mal so ok", sagte die Kanzlerin nach dem Sieg ihrer Partei.

Wahrscheinlich ist es diese Coolness, die Merkel-Gegner so wütend macht. Einen Satz wie den folgenden von Horst Seehofer würde die Bundeskanzlerin wohl kaum in die Welt setzen: "Wie das jetzt alles gelaufen ist, das werde ich mal alles in einem Buch niederlegen. Aber nicht heute."

Und da können wir vielleicht ganz froh sein. Schließlich gibt es ja auch Zeitgenossen, die kommen an einem Tag wie heute ganz gut ohne Aufgeregtheiten aus.