Das eine, was man will, das andere was man tut. Die Diskrepanz dazwischen ist oft genug offenkundig und wird gerade Politikern angekreidet. Mit sich selbst verfahren die Deutschen da etwas großzügiger.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière Bildrechte: dpa

Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU zum Beispiel will mehr für die Sicherheit tun – mit einer neuen Sicherheitsarchitektur. Vielleicht gerade, weil er in der alten keine besonders gute Figur gemacht hat. Aber obwohl alle anderen auch für mehr Sicherheit sind, will keiner etwas dafür tun – oder jedenfalls nicht das, was Thomas de Maizière will.



Vize-Regierungssprecher Georg Streiter formuliert es so: "Wir leben in einer Zeit neuer Herausforderungen und da ist die Hauptfrage, was die angemessenen Antworten auf diese Herausforderungen sind, und weniger die Frage, ob organisatorische Veränderungen einem angenehm oder unangenehm sind. Erst einmal alles rundweg ablehnen und ausschließen kann nicht der richtige Weg sein." Aber den beschreitet man dennoch oft und gern, gerade in der Opposition.