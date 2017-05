Es ist drei Monate her. Da bekamen die Parteivorsitzenden der Linken, Bernd Riexinger und Katja Kipping, als auch die grünen Spitzenkandidaten, Katrin Göring-Eckhardt und Cem Özdemir, fast glänzende Augen, als sie von ihren ersten Gesprächen mit dem neuen SPD-Chef und Kanzlerkandidaten Martin Schulz berichteten. Rot-Rot-Grün schien zum Greifen nah. Das ist nun Vergangenheit.

Rot-Rot-Grün in Umfragen ohne Chance

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz ist kaum noch präsent. Bildrechte: dpa Im neuen ARD-Deutschlandtrend hätte Rot-Rot-Grün im Bund keine Mehrheit. 27 Prozent für die SPD, acht für die Grünen und sieben für die Linke ergeben gerade mal 42 Prozent insgesamt. Die neue Alternative könnte dagegen Jamaika heißen. Union (37 %), FDP (8 %) und Grüne kommen gemeinsam auf 53 Prozent.



Das ist zwar nur eine Umfrage und kein Wahlergebnis. Aber die Stimmung zwischen SPD, Linken und Grünen ist gekippt. Das liegt nicht an Martin Schulz. Er ist nach seiner 100-Prozent-Wahl scheinbar auf Tauchstation gegangen. Statt in den Medien präsent zu sein, sucht er momentan eher die Nähe der SPD-Ortsvereine.



So bleibt er aber sein politisches Programm schuldig. Eine neue, aber nicht unbedingt kluge Strategie für einen Kanzlerkandidaten.

Bruchlandung im Saarland

Doch der Abschied von Rot-Rot-Grün begann schon eher. Mit der Bruchlandung im Saarland. Dort hatten SPD, Linke und Grüne einen Testlauf geplant für ein erstes rot-rot-grünes Bündnis in den alten Ländern. Doch der Wähler entschied dagegen. Die Grünen flogen aus dem Landtag, die SPD blieb Juniorpartner der CDU und Lafontaines Linke in der Opposition.



Was sich im kleinen Saarland zeigte, gilt offenbar auch für das gesamte Land. Es gibt keine breite Unterstützung für ein linkes Dreierbündnis, selbst wenn alle drei Parteien das Lied der sozialen Gerechtigkeit in ihren Programmen singen. Allerdings in unterschiedlichen Tonlagen.

Wechsel von R2G zur Ampel

Sie will nicht mit Links regieren: Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Bildrechte: IMAGO Martin Schulz ging als erster von Bord. Sein Rettungsboot nimmt Kurs auf ein Bündnis mit FDP und Grünen. Er beschwört die gute alten sozialliberalen Zeiten mit Willy Brandt und Helmut Schmidt. Lang ist es her.



Allerdings reicht es auch nicht für diese "Ampel“, mal abgesehen davon, dass die FDP auch gar nicht will. Aber das scheint Schulz egal zu sein.



Mit seinem Kurswechsel reagiert Schulz auch auf den Widerstand in der eigenen Partei gegen ein Bündnis mit der Linkspartei. Hannelore Kraft hat nur laut gesagt, was viele in der Parteispitze denken. Sie wollen nicht mit der Linken regieren. Es gibt zu viele Unterschiede zwischen SPD und Linkspartei.

Inhaltlich weit auseinander

Beispiel Hartz IV: Klar will auch die SPD hier und da an der Agenda 2010 soziale Stellschrauben etwas lockern, aber nicht lösen, wie die Linke. So wird es mit der SPD und auch nicht mit den Grünen statt Hartz IV eine doppelt so hohe Mindestsicherung von 1.050 Euro geben. Wer sollte das bezahlen?

Beispiel Europa. Vor und nach dem zweiten Wahlgang in Frankreich wirkte die Linke unentschieden, ob sie nicht auch Gefallen an einem Scheitern Macrons gefunden hätte, auch wenn sie zugleich nicht Le Pen unterstützte. Doch genau dieses ungeklärte Verhältnis zu Europa trennt die Linke von den anderen beiden Parteien.



So treten SPD und Grüne klar für den Erhalt der Eurozone ein. Für die Linke ist das Währungssystem mit einer "sozialen und demokratischen Entwicklung in Europa unvereinbar“.

Berührungsängste zwischen SPD und Linkspartei

Stößt auf wenig Akzeptanz bei den Sozialdemokraten: Die linke Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht. Bildrechte: IMAGO Viele Spitzengenossen der SPD aus den alten Ländern haben immer noch Vorbehalte gegenüber der Linkspartei. Daran ändern auch rot-rot-grüne Kennlernpartys im Bundestag nichts. Die SPD fürchtet eine erneute Rote-Socken-Kampagne wie in den 90er-Jahren durch die Union.



Zugleich unterstellen viele Sozialdemokraten der linken Spitzenkandidatin Wagenknecht der verlängerte ideologische Arm ihres Ehemannes Oskar Lafontaine zu sein. Ein recht nostalgisches Frauenbild für die Genossen.



Ähnlich verhält es sich bei den Grünen. Ihre beiden Spitzenkandidaten Göring-Eckardt und Özdemir standen schon immer eher für eine Zusammenarbeit mit der Union. Auch sie führen immer wieder Wagenknecht als Hindernis für ein gemeinsames Bündnis mit der Linken auf Bundesebene an, aber aus inhaltlichen Gründen. Als Partei der bürgerlichen Mitte können viele ihrer Wähler wenig mit der harten linken Kritik an der Nato und Europa anfangen. Zudem funktionieren die schwarz-grünen Bündnisse auf Länderebene in Baden-Württemberg und Hessen fast geräuschlos. Sie sind geradezu eine Blaupause für den Bund.

Rot-Rot-Grün auf Landesebene kein Erfolgsmodell

Bodo Ramelows rot-rot-grüne Regierung in Thüringen droht, an der Gebietsreform zu scheitern. Bildrechte: dpa Dagegen sind die bestehenden rot-rot-grünen Koalitionen auf Länderebene in Berlin und Thüringen keine Werbeträger für ein solches Bündnis im Bund. In Thüringen verkämpft sich die rot-rot-grüne Landesregierung an einer Gebietsreform gegen den Willen der Bürger. Dabei droht sie ihre Mehrheit zu verlieren. Schon eine SPD-Abgeordnete wechselte in die CDU-Fraktion.



In Berlin wurde die neue rot-rot-grüne Koalition über Wochen gelähmt durch einen Streit um den linken Staatssekretär Andre Holm. Er hatte vergessen, dass er sich als Berufsoffizier bei der Staatssicherheit verpflichtet hatte und die Linke hielt an ihm wider besseren Wissens fest. Kein gutes Beispiel für gelungene Vergangenheitsbewältigung.