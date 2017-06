Um es vorweg zu nehmen: Ich bin für die Ehe für alle. Aber ich fand das abgelaufene Verfahren unwürdig für den Bundestag. Debatten über wichtige umstrittene gesellschaftliche Themen wie Sterbehilfe oder Organspende in der Vergangenheit waren Sternstunden des Parlaments.

Unwürdiges Verfahren

Die Debatte über die Ehe für alle war es nicht. Sie wurde nicht der Dimension dieses gesellschaftlichen Umbruchs gerecht. Es war vielmehr eine parteipolitische Machtdemonstration der SPD gegenüber der Union. Jahrhundertelang war die Ehe die Verbindung von Mann und Frau. So sah es auch noch das Verfassungsgericht 2012. Ohne Frage hat sich die Einstellung zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften in den letzten drei Jahrzehnten grundlegend liberalisiert, in den Ansichten der Menschen und auch in den Gesetzen. Nun wird mit der Ehe für alle dieser Entwicklung ein Schlusspunkt gesetzt. Die Ehe soll nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen Mann und Mann, Frau und Frau möglich sein. Darüber mussten die Abgeordneten nach ihrem Gewissen entscheiden. Doch zuvor sollten sie sich im Parlament austauschen über Pro und Contra, Zweifel und Entschiedenheit in dieser Frage. Dabei verdient jeder Abgeordnete Respekt, der aus seinem Glauben und Weltbild heraus mit dieser Entscheidung ringt.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in Berlin neben SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD). Bildrechte: dpa Dafür braucht man aber mehr Zeit und nicht nur so viele Minuten wie für das "Gesetz über die Modernisierung der Netzentgeltstruktur". Das Argument, es wäre schon so oft darüber debattiert worden, zählt nicht. Der Ort der endgültigen politischen Entscheidungsfindung sind nicht Hinterzimmergespräche oder Demonstrationen. Der Ort für die politische, demokratische Diskussion und Entscheidung über ein Gesetz dieser Dimension ist der Plenarsaal des Bundestags. Und am Ende sollte, wie am Freitag geschehen, kein lautes Siegesgeschrei im Plenum stehen, sondern die Toleranz gegenüber der Entscheidung des Unterlegenen. Auch wenn man das Glücksgefühl von Schwulen und Lesben verstehen kann.

Machtpoker der SPD

Hinzu kommt, dass dieses wichtige Thema nun Opfer eines politischen Machtpokers wurde. Man spürte geradezu bei der SPD das Bemühen, sich aus der Umklammerung der Union in der Großen Koalition zu befreien. Der Umgang von SPD und Union mit diesem Thema in den letzten Tagen hat gezeigt: Die Große Koalition ist am Ende. Die SPD wollte eine Demütigung des Koalitionspartners und besonders der Kanzlerin. Das widerspiegelte sich in dem Angriff des Sozialdemokraten Johannes Kahrs, der Merkels Verhalten bei der Ehe für alle als "erbärmlich und peinlich" bezeichnete. Aber wer nach vorn stürmt, sollte die Verteidigung nicht vergessen.

Kommentator Tim Herden Bildrechte: Steffen Jaenicke Das einmalige Ausnutzen der vorhandenen rot-rot-grünen Mehrheit im Parlament könnte der SPD auf die Füße fallen. Bisher hatte sie versucht, einen Lagerwahlkampf Linksbündnis gegen Merkels Union zu vermeiden. R2G schien schon tot. Doch nun hat die SPD selbst diesen Lagerwahlkampf durch das Vorgehen bei der Ehe für alle eröffnet. Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, stellte die richtige Frage an die SPD und ihren Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Und sie wird in den kommenden Wochen des Wahlkampfes immer wieder gestellt werden: Warum hat die SPD diese Mehrheit nicht schon bei anderen Themen genutzt, die den Menschen vielleicht mehr auf den Nägeln brennen?

Merkels Trümpfe

Angela Merkel dagegen hat mehrere Trümpfe geschickt ausgespielt. Sie hat ein Thema abgeräumt, das SPD, Grüne und FDP gern als Faustpfand in möglichen Koalitionsverhandlungen als Druckmittel einsetzen wollten. Diese rote Linie ist ausradiert. Gleichzeitig kann sie mit dem Abstimmungsverhalten der Unionsfraktion unterschiedliche Signale in die Gesellschaft aussenden. Die Befürworter zeigen die Union als liberale Partei. Wichtig vor allem in den städtischen Milieus, wo es die CDU traditionell schwer hat. Da eine Mehrheit der Unionsabgeordneten, inklusive Merkel, die Ehe für alle aber abgelehnt hat und nun noch eventuell das Verfassungsgericht anruft, hat die Kanzlerin gezeigt, dass sie sich konservativen Werten verpflichtet fühlt. Merkel hat damit ihren vermeintlichen Fehler, ohne Not die Ehe für alle auf die aktuelle Agenda zu setzen, ausgemerzt.

Sollte es allerdings zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommen, wird die Union den Treuebruch der SPD nicht vergessen haben und dafür einen Preis verlangen.

Klage gegen Ehe für alle

Die größte Blamage droht aber den vermeintlichen Siegern der Abstimmung, wenn es zu einem Normenkontrollverfahren beim Verfassungsgericht kommt. Die Union wird in den eigenen Reihen genügend Abgeordnete finden, die es unterstützen. Karlsruhes bisherige Rechtssprechung deutet darauf hin, dass nur eine einfache Mehrheit für ein Gesetz nicht reicht, sondern das Grundgesetz geändert werden muss. Ob es dafür eine Mehrheit im neu gewählten Bundestag gibt, ist offen, besonders wenn die AfD mit einem erheblichen Stimmenanteil ins Parlament einzieht. Sie lehnt die Ehe für alle grundsätzlich ab.