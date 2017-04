Donald Trump ist Präsident geworden, weil er kein Politiker ist. Seine Wähler haben für ihn gestimmt, damit er den Politikbetrieb in Washington richtig aufmischt. Einen Politikbetrieb, der lahm und dysfunktional geworden ist, in dem Blockade wichtiger ist als Kooperation.

Es wäre zu viel erwartet, dass der Outsider Trump diesen Betrieb wieder flott macht. Was er erreicht hat: Den Betrieb durcheinander zu bringen, die Probleme offen darzulegen. Dass zum Beispiel die Gesundheitsreform nicht geklappt hat, liegt in erster Linie an den Republikanern, die sieben Jahre lang im Kongress eine Alternative versprochen haben, ohne am Ende ein taugliches Gesetz vorlegen zu können.