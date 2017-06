Kommentar Dienst nach Vorschrift in Zeiten des Terrors darf nicht sein

Deutsche Verwaltungen arbeiten schnell, zuverlässig und effizient. Mag so manche Erfahrung im Einzelfall eine andere sein - insgesamt weht in unseren Amtstuben ein angenehm frischer Wind.

Trotzdem ist in diesen Tagen Kopfschütteln angesagt. Zum Beispiel über den Fall einer Familie aus Wolfsburg. Ein Mann, seine Frau, zwei Kinder. Im Herbst 2014 verlässt die Familie Deutschland in Richtung Syrien, um für die Terrormiliz IS zu kämpfen.

Zahlungen eingestellt

Das Landeskriminalamt informiert die Stadt Wolfsburg, damit mögliche Sozialleistungen an die Familie gestoppt werden. Die Stadt stellt daraufhin die Zahlung des Betreuungsgeldes ein. So weit, so gut.

Zwei weitere Sozialleistungen, Arbeitslosengeld und Kindergeld, fließen aber trotzdem weiter auf das Konto der Familie, angeblich rund ein Jahr lang.

Nicht weitergeleitet

Der Grund dafür: Arbeitslosen- und Kindergeld werden von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Die Stadt Wolfsburg hätte also im Idealfall die Information an die Bundesagentur weitergeleitet. Hat sie aber nicht. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass solche Auskünfte nicht automatisch erfolgen und im Übrigen auch Datenschutzgründe dagegen stehen.



Gut, denkt sich der rechtsgläubige Bürger, "automatisch" erfolgen solche Auskünfte nicht. Vielleicht wäre trotzdem ein Anruf möglich gewesen? Nicht automatisch, sondern ganz herkömmlich. Analog, von Hand. "Hallo, Guten Tag. Die Familie X hat sich gerade in den Dschihad verabschiedet, prüft mal bitte die Zahlungen."

Datenschutz lähmt Vernunft

Doch selbst einen solch banalen Akt versagten sich die Wolfsburger Staatsdiener, weil nun der Datenschutz ins Spiel kommt - und der lähmt offenbar jede Vernunft. Jener Datenschutz, der die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen vor dem Zugriff des Staates schützen soll. Leider auch die Persönlichkeitsrechte von Gotteskriegern.

Und so bezahlt der deutsche Steuerzahler, Vorschrift ist Vorschrift, mindestens einen Krieger genau jener Terrorbande, deren Anhänger z.B. einen Lkw in den Berliner Weihnachtsmarkt steuerten und in Manchester ein Blutbad unter Kindern anrichteten.

Vorschriften wichtiger als Menschen?

Sind die Vorschriften in Deutschland also wichtiger als die Menschen, zu deren Schutz sie gemacht sind? Nicht ganz. Denn der gleiche Datenschutz hat einen aufgeweckten Mitarbeiter des Landeskriminalamtes zuvor nicht daran gehindert, in der Stadtverwaltung anzurufen. Warum die Information hier in den Akten strandete, bleibt ein Rätsel.

Dienst nach Vorschrift? In Zeiten des Terrors? Der Verweis auf den Datenschutz jedenfalls ist keine schlüssige Begründung, sondern ein Totschlagsargument. Das allerdings im Wortsinn.