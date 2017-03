Manchmal sagt man Dinge zu, die man später bereut. Vor einer Woche rief mich eine MDR-AKTUELL-Online-Redakteurin an: "Du kannst doch für nächsten Freitag noch was über Gauck schreiben. Ist sein letzter Arbeitstag. Weißte, was so von ihm bleibt." Meine Zusage kam, ohne groß zu überlegen: "Klar, mach ich."

Seit Montag schaue ich immer mal aus meinem Bürofenster mit Spreeblick und grübele, was ich denn über unseren scheidenden Präsidenten schreiben könnte. Doch irgendwie fällt mir nichts ein. Ich fahre auf dem Weg in die Redaktion am Amtssitz Schloss Bellevue vorbei. Doch auch dabei kommt keine Inspiration. Also bleibt nur eines: Lesen, was die anderen schreiben. Und Nachrufe auf seinen Rückzug gibt es zuhauf.

Neuer Glanz fürs beschädigte Amt

Tim Herden, MDR-AKTUELL-Korrespondent in Berlin. Bildrechte: Steffen Jaenicke Meist findet sich schon im zweiten Absatz die Aussage, Gauck habe dem Amt des Bundespräsidenten die Würde zurückgegeben. Das war nicht so schwer. Horst Köhler schien sich im Amt des Präsidenten wohl zu fühlen und ist aus der Verantwortung geflüchtet. Christian Wulff stürzte beim Balanceakt zwischen jugendlichem Helden und Staatsmann gnadenlos in die Tiefe.



Da war Gauck ganz anders. Das Präsidiale war ihm einfach gegeben. Seine Lebensleistung sprach für sich. Pfarrer und Bürgerrechtler in der DDR, Beauftragter der Stasiunterlagenbehörde, die bis heute immer noch oft "Gauck-Behörde" genannt wird, obwohl er schon zwei Nachfolger hatte, und dann Präsident. Seine Wahl war der verspätete Lohn für einen ehemaligen Helden der Wendezeit.

Freiheit war sein Thema

Ich frage meine Kollegen nach Gauck. Auch sie kommen bei der Frage, was von Joachim Gauck bleibt, ins Nachdenken. Ein Wort taucht immer wieder auf: Freiheit. Gern benutzte er die Kombination "Freiheit und Verantwortung". In den ersten Jahren konnte man auf diese Formel in seinen Reden warten. Gauck hat versucht, uns als Bürgern klar zu machen, dass Freiheit nichts Selbstverständliches ist, sondern immer wieder erstritten werden muss. Dass Freiheit nicht verordnet werden kann. Er hat es gepredigt, wie es Pfarrer nun mal gern tun: eindringlich, mit gesetzten Worten.

Mit seiner Lebenserfahrung im Kampf um die Freiheit warnte er uns, dass mehr Sicherheit nicht mehr Freiheit bedeutet. Er versuchte uns zu erklären, dass Freiheit auch Risiken birgt, aber der Rückzug in die alten Grenzen oder mehr Überwachung und Kontrolle keine Alternative dazu sind.

Fremdeln mit den Ostdeutschen

Besonders seine ostdeutschen Landsleute fremdelten vielleicht deshalb mit ihm. Als Ex-Pfarrer im atheistischen Osten hat man es von vornherein nicht leicht. Durch seine notwendige Arbeit als Aufklärer über das DDR-Unrecht hatte er zudem viele Ostalgiker nicht nur in der Linkspartei vergrämt.

Und dann kam die Flüchtlingskrise, die Gauck und die Ostdeutschen endgültig entzweite. Zunächst war er der Warner, der erklärte: "Wir wollen helfen. Unser Herz ist weit. Doch unsere Möglichkeiten sind endlich." Damit hätte er die Ängste und die Vorbehalte aufgreifen und von der Kanzlerin fordern können, was bis heute fehlt: eine Vision, wie diese Gesellschaft die vielen bleibenden Zuwanderer integrieren soll und kann. Er hätte den Frust und Protest kanalisieren können. Doch stattdessen hat er im Ärger über den Widerstand und die Anschläge auf Asylbewerberheime nicht nur die Taten und die Täter verurteilt, sondern den Osten als "Dunkeldeutschland" abgestempelt.

Aber ein Präsident muss Brücken bauen oder es wenigstens versuchen, auch zwischen den zweifelnden Regierten und den Regierenden. Da verließen ihn seine Fähigkeiten als eine Art Seelsorger der Gesellschaft.

Kein Bürgerpräsident

Denn Gauck war aus meiner Sicht kein Bürgerpräsident, der auf die Menschen zuging und mit ihnen das Gespräch auf Augenhöhe suchte. Vielleicht wollte er das, aber verließ sich dann doch eher auf das Protokoll. Zusammentreffen mit der Bevölkerung waren fast immer organisiert. Er war zwar viel unterwegs im Land, aber er blieb dabei immer der Präsident.

Vielleicht tue ich mich deshalb so schwer mit ihm. Er war für mich, weniger als Journalist, sondern als Bürger, immer weit weg. Keiner zum Anfassen, sondern eine manchmal strenge und moralische Autorität. Trotzdem gibt es keinen Satz von ihm, der in Stein gemeißelt ist und noch heute die Gemüter erregt wie bei von Weizsäcker, Herzog und selbst bei Wulff.

Aber vielleicht muss das auch nicht sein. Gauck hat sich um unser Land bemüht, das Amt weit besser ausgefüllt als seine beiden Vorgänger und seine Kraft in den Dienst des Landes gestellt. Dafür gebührt ihm mein Dank als Bürger.