Kommentar Demokratie verteidigt man mit Argumenten, nicht mit Urteilen

Die Ablehnung des NPD-Verbots durch die Verfassungsrichter war ein Scheitern mit Ansage. Sowohl Bundesregierung als auch Bundestag hatten es wohl geahnt und sich deshalb 2013 nicht dem Verbotsantrag der Länder angeschlossen. Denn die Hürden für ein Parteiverbot in Deutschland sind hoch. Man muss als Partei nicht nur wie die NPD nachweislich verfassungsfeindliche Ziele verfolgen, sondern es müsse "Anhaltspunkte von Gewicht" geben, so Gerichtspräsident Vosskuhle, "die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt". Dieser Punkt war bei der NPD nicht gegeben, auch nicht mit den früheren Wahlerfolgen in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern.