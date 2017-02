Kommentar Schulz kann die Union gefährden

Waren in früheren Bundesregierungen stets die Außenminister die Umfragelieblinge - die erste deutsche Kanzlerin betrat auch in Sachen Popularität neue Wege. Dass die Kanzlerin niemals die Herzen der Wähler erreichte - vielleicht mit Ausnahme ihrer Garantieerklärung für deutsche Sparbücher - die Wähler nahmen es hin. Merkel wurde nicht geliebt, aber geachtet. Das reichte ihr, und es reichte für immer neue Umfragerekorde. Was sollte da noch kommen?

Michael Kaste ist Leiter der Redaktion Politik und Gesellschaft bei MDR AKTUELL - das Nachrichtenradio. Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Es kam das Jahr 2015, es kam die Flüchtlingskrise und es kam Merkels einsamer Entschluss, zunächst die Gestrandeten von Budapest nach Deutschland zu lassen mit allen bekannten Folgen. Seit diesem Tag im September bröckelt Merkels Autorität. Beim Koalitionspartner SPD, in der Schwesterpartei CSU und in den eigenen Reihen. Vor allem aber beim Wähler.



Schnell schlug der Vertrauensverlust auf die Umfragewerte durch. Die Union rutschte von knapp 40 Prozent bedrohlich in Richtung 30 Prozent. Deutlicher noch der persönliche Ansehensverlust von Angela Merkel: Sie musste den Umfragethron räumen und hat es seither nicht wieder an die Spitze der angesehensten Politiker des Landes geschafft.