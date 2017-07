Kommentar Gehen Martin Schulz die Ideen aus?

Jede Wette: Wenn Martin Schulz einen Wahlkampf-Schlager hätte – und entsprechende Umfragewerte –, er hätte diesen Geist in der Flasche gelassen. Da aber Chancen-Konto, Arbeitslosengeld Q oder Investitionsverpflichtung nicht so richtig zünden wollen, schürt er jetzt die Ängste vor Zuwanderung. Die Verzweiflung scheint groß zu sein im Willy-Brandt-Haus.

Es hat sich auch keine Partei in der Flüchtlingsdebatte so opportunistisch verhalten wie die von Martin Schulz. Bei Befürwortern der Merkel'schen Flüchtlingspolitik hat sich die SPD gerne als Teil der Regierungskoalition mit loben lassen. Und bei deren Kritikern ist sie blitzschnell abgetaucht: Heilfroh, dass die Kanzlerin persönlich die Schelte kassierte.

Aber mal losgelöst von Schulz: Ist es richtig, das Thema Flüchtlingspolitik aus dem Wahlkampf heraus zu halten? Oder muss man es gerade jetzt, wo Europa eine Verschnaufpause genießt, ohne tagespolitischen Druck und mit kühlem Kopf wieder auf die Tagesordnung setzen? Ich meine, die Antwort steht und fällt mit der Substanz.



Denn das dürfte klar sein: Der Ansturm an Menschen, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben zu uns wollen, wird wieder steigen. Die Bevölkerungsexplosion in Afrika, der Klimawandel, der ganze Regionen veröden und Millionenstädte absaufen lässt, blutige Auseinandersetzungen: An Fluchtursachen mangelt es nicht. Noch hält Merkels schwieriger Deal mit Erdogan. Noch ist die Balkan-Route dicht. Doch das Mittelmeer blieb Schauplatz von Tragödien. Das tödliche Schlepper-Geschäft blüht. Europa ist weiterhin unfähig, eine gemeinsame Antwort zu finden.