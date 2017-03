Kommentar Eine "Schwarze Null" ist zu wenig

Eine weitere Frage sei erlaubt: Warum muss der Verteidigungshaushalt um 1,4 Milliarden Euro steigen? Es gibt genügend Rüstungsprojekte, die bisher immer noch nicht im Plan liegen. Außerdem ist die Bundeswehr im Auslandseinsatz mit Ausnahme im Mittelmeer und in Mali nicht mehr so beansprucht wie vor Jahren noch durch den Afghanistan-Einsatz. Geld in die Verteidigung zu stecken, nur um eine Vorgabe der Nato zu erfüllen, macht wenig Sinn. Eine Erhöhung der Rüstungsausgaben macht die Welt nicht unbedingt sicherer.