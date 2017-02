Kommentar Schulz verleiht der SPD Flügel

Die Bild- und Schlagzeilensprache ist eindeutig: Der Retter naht! Mit Pfeil und Bogen zielt ein grün-bewamster Schulz als Robin Hood in das Herz der Wähler – auf dem "Handelsblatt". Als SANKT Martin strahlt er vom "Spiegel"-Titel. Auf dem "Stern" schwenkt Eroberer Schulz die Rote Fahne, dahinter verschwindet eine graue Kanzlerin Merkel fast. Das SPD-Parteiblatt "Vorwärts" lässt Schulz entrückt gen Himmel blicken.

Klar schwingt da - mindestens beim "Handelsblatt" - Ironie mit. Aber vor allem Hochachtung: Vorsicht, da passiert gerade was in Deutschland. Da kommt eine Partei aus dem Quark, die noch vor kurzem als vermuffter Ladenhüter galt. Da machen Umfrageinstitute erstmals seit vielen vielen Jahren sogar eine beginnende Wechselstimmung aus: Schluss mit der ewigen Vormacht der Union, hin zu Alternativen – und die bitte unter Führung der SPD.

Nun stand Martin Schulz bisher nicht gerade für einen Linkskurs innerhalb der SPD. Aber der Mann, der sich als Neuling in der Bundespolitik inszeniert und doch so viel Erfahrung in die Waagschale werfen kann, weiß: es geht nur über einen Richtungsentscheid. Die Roten nicht als Wurmfortsatz von Schwarzen, die selbst die Mitte besetzen. Sondern ein Strategiewechsel nach links.