Und die Rente eignet sich vor allem als Wahlkampfthema, wenn man Andrea Nahles in seinen Reihen hat. Die Bundesarbeitsministerin hat nur darauf gewartet, ihr fertiges Rentenkonzept aus der Schublade zu ziehen, mit dem sie im vergangenen Herbst in der Großen Koalition abgeblitzt war. Das hat sie geärgert und enttäuscht. Na dann eben Wahlkampf! Bei der Präsentation des SPD-Konzepts war Nahles gut vorbereitet, zahlensicher, angriffslustig und stahl Kanzlerkandidat Schulz fast die Show.

Und mit ihrem Rentenkonzept setzen die Sozialdemokraten viele richtige Akzente. Selbständige sollen stärker in die gesetzliche Rentenversicherung eingebunden werden - gut so. Mit der Wirtschaft soll es einen Pakt für gute, oder wie die SPD sagt, anständige Löhne geben - richtig. Und besonders wichtig: Es muss endlich ein Zuwanderungsgesetz her: Gut qualifizierte Leute aus aller Welt müssen die Möglichkeit bekommen, hier zu arbeiten und in die Rentenkasse einzuzahlen.