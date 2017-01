Wenn mitten in Berlin ein 40-Tonner eine tödliche Schneise in eine Menschenmenge schlagen kann und nur ein Notbremssystem von Scania noch Schlimmeres verhindert, aber nicht unsere Sicherheitskräfte, dann steht alles zur Disposition, was einer Vereitelung im Wege stand oder im Wege gestanden haben könnte. Radikal und umfassend - aber sachlich, wie FDP-Chef Lindner vernünftigerweise mahnt.