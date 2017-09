Neunzig Minuten sind einfach zu kurz, um über alle wirklichen Probleme in diesem Land zu debattieren. Klar wurde endlich einmal und eigentlich auch zum ersten Mal ausführlich in diesem Wahlkampf zwischen Merkel und Schulz über die Flüchtlingspolitik gestritten. Aber soziale Gerechtigkeit, Bildungspolitik und Wohnungsmangel fielen unter den Tisch. Dieselskandal, Zukunft der Renten und Arbeitsmarkt wurden als Randthemen behandelt. Es spricht schon für viel Chuzpe, wenn Angela Merkel diesen Mangel am Ende der Sendung beklagt. Immerhin hatte sie ein zweites Duell verhindert, wo man vieles noch hätte ansprechen können.

Merkels demonstrative Gelassenheit

Die Kanzlerin inszenierte sich als die große Moderatorin, die Deutschland sicher durch die Krisen führt. Egal ob in der Innen- oder Außenpolitik. Geschickt nahm sie ihrem Konkurrenten Martin Schulz den Wind aus den Segeln, wenn sie immer wieder anführte, wie eng sie mit Außenminister Sigmar Gabriel zusammenarbeite und dass ja die SPD in der amtierenden Regierung auch für alle Entscheidungen Mitverantwortung trage. Merkel gelang es mit der Wiederbelebung des Evergreens "Sie kennen mich", die Mehrheit der Deutschen erneut für sich einzunehmen. So jedenfalls auch das Ergebnis der Umfragen danach. Darauf hätte vor Jahresfrist kaum einer gewettet.

Schulz übte Attacke

Bei Martin Schulz blitzte manchmal die notwendige Attacke für einen richtigen Wahlkampf auf. Zum Beispiel als er Merkels Flüchtlingspolitik oder ihre Haltung zur Türkei kritisierte und klar Gegenposition bezog. Die offenen Grenzen 2015 waren ein Fehler. Er würde die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen. Allerdings wirkte er dabei nur halbherzig glaubwürdig. Immerhin lobten auch die SPD-Minister in der Regierung im Herbst vor zwei Jahren die Willkommenskultur Merkels und stellten sich eine ganze Zeit hinter ihr Mantra des "wir schaffen das".

Und anders als die Union setzten sich die Sozialdemokraten lange für einen EU-Beitritt der Türkei ein, auch zu Zeiten als Erdogan schon regierte. Die Union wollte nur eine privilegierte Partnerschaft. Vielleicht beim Thema Rente mit 70 gelang Schulz mal ein gelungener Konter gegen Merkels vorgetragene Gelassenheit.

SPD will sich in Große Koalition retten

Nun wissen wir wenigstens, dass Schulz durchaus kämpfen kann, aber das kommt viel zu spät. Daran gab es durchaus Zweifel, nachdem er sich nach seiner 100-Prozent-Wahl zum SPD-Vorsitzenden im Frühjahr in eine Art selbstgewählten politischen Ruhestand begeben hatte.

Doch inzwischen ist der Zug der Kanzlerschaft längst abgefahren. Vielleicht hätte er sich am Ende des Duells noch Respekt verschafft, wenn er eine Neuauflage der Großen Koalition abgelehnt hätte. Doch da war er gefangen in der sozialdemokratischen Angst vor den harten Bänken der Opposition.

Allerdings verkennt er die Lage. Die SPD muss Merkel nach den Wahlen keine Mehrheit verschaffen. Merkel muss sich eine Mehrheit suchen. Ob da die SPD momentan für die Kanzlerin ganz oben auf der Kandidatenliste für eine Koalition steht, ist zu bezweifeln. Die kleinen Parteien, FDP und Grüne, kann sie viel besser gegeneinander ausspielen.

Keine Polarisierung

Was fehlte an diesem Duell war die große Konfrontation, das Benennen der Unterschiede zwischen Union und SPD. Am Ende bleibt der Eindruck der Inszenierung eines politischen Streits nur um dem Format Genüge zu tun. Wie sollte das auch aussehen, wenn man vier Jahre recht und schlecht miteinander regiert hat. Das stärkt aber nicht die Mitte, sondern die politischen Ränder. Demokratie lebt von der Auseinandersetzung und dem Kampf um die richtige, aber nicht ständig um die gleiche Antwort auf die politischen Herausforderungen. Diese Chance haben Merkel und Schulz vertan.