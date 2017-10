Mann oh Mann – das war mal eine schwere Geburt. Jetzt endlich haben Angela Merkel und Horst Seehofer also einen Kompromiss in Sachen Obergrenze gefunden: Problem erledigt, Streit beendet – erklären beide zufrieden. Dass das fast zwei Jahre gedauert hat, kommentiert die Kanzlerin lapidar mit dem Satz: "Alles hat eben seine Zeit."

Bei diesen Worten ist mein Blutdruck auf eine gesundheitsgefährdende Höhe geschnellt. Eine Lappalie also, was die Unionsschwestern zwei Jahre lang getrieben haben? Von wegen. Ich finde: Der bockige Streit zwischen Seehofer und Merkel hat das Thema Flüchtlinge, Einwanderung und Integration auf gefährliche Weise überlagert. Während der eine immer lauter Obergrenze, Obergrenze rief, blieb die andere stur bei einem Nein und ließ so eine dringend nötige Auseinandersetzung nicht zu.

Union blieb zwei Jahre Antworten schuldig

Denn: Warum haben wir überhaupt ein grundgesetzlich garantiertes Recht auf Asyl? Weshalb können Menschen bei uns Zuflucht finden, die vor Krieg in ihrer Heimat fliehen? Wie schaffen wir es, die Menschen zu integrieren, die ein Recht haben, hier zu sein? Und wie schieben wir die wieder ab, denen dieses Recht nicht zusteht?

All diese Fragen hat die Union zwei Jahre lang nicht entschlossen genug beantwortet. Hat nicht immer wieder erklärt, wie sie Flüchtlingspolitik gestalten will, sondern sich parteiintern an einem völlig sinnfreien Obergrenzen-Streit abgearbeitet. Übrigens: Den Kompromiss, den beide da heute verkündet haben, hatten Politiker ihrer Parteien schon vor fast einem Jahr erarbeitet. Merkel und Seehofer haben das aber ignoriert.

Deshalb sind sie persönlich mitverantwortlich für den Eindruck, Deutschland hätte monatelang keine Kontrolle über die eigenen Grenzen gehabt. Und beide haben mit ihrem Verhalten dazu beigetragen, dass Populisten das Thema kapern konnten. Oder stört es tatsächlich nur mich, dass wir seit Monaten nicht sachlich über Risiken und Chancen von Migration diskutieren, sondern Flüchtlinge zu einer Projektionsfläche für Ängste, Emotionen und Hass geworden sind?

Gemeinsame Linie für Jamaika-Verhandlungen