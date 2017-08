Kommentar Wo bleibt der Wahlkampf!?

Es gibt die These, dass in Deutschland nicht Kandidaten gewählt, sondern Kanzler abgewählt werden. Dafür aber braucht es eine Wechselstimmung, die wohl nach einer kurzen unheilbaren Krankheit verstorben ist.

Aber der politische Rausch war sehr kurz, auch weil der Hoffnungsträger Fehler machte. Wie den, auf das Außenamt zu verzichten oder im Saarland auf Rot-Rot-Grün zu setzen. Dann kam auch noch Pech dazu, wie ein SPD-Ministerpräsident, der sich im Interview despektierlich über seine Ex-Ehefrau ausließ oder eine Grünen-Abgeordnete, die mit ihrem Wechsel zur CDU die SPD-geführte Regierung in Niedersachsen kippte.

Hauptstadtkorrespondent Matthias Reiche Bildrechte: Reiner Freese

Am schwierigsten aber ist für den SPD-Herausforderer, dass er sich für den Wähler thematisch nur im Kleingedruckten von der Amtsinhaberin unterscheidet. Denn welches Thema Martin Schulz auch aufgreift, Angela Merkel nimmt es ihm geschickt aus der Hand, wobei sie natürlich von ihrem Amtsbonus Gebrauch machen kann.



Als ihr Herausforderer Schulz eine neue Flüchtlingskrise beschwor und sozusagen als Troubleshooter nach Rom reiste, hatte Angela Merkel bereits einen Tag zuvor mit dem italienischen Ministerpräsidenten telefoniert und ihm medienwirksam Deutschlands Unterstützung zugesichert.



Und als es so aussah, der SPD-Kandidat könnte bei der Ehe für alle punkten, übernahm sie die Initiative, relativierte das grundsätzliche Nein der Union in dieser Frage, indem sie diese zu einer Gewissensentscheidung deklarierte. Als Wahlkampfthema war die Ehe für alle damit für Martin Schulz verloren.