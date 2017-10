Der Versuch von Katja Kipping und Bernd Riexinger die Fraktionsvorsitzenden zu entmachten, war ein Fehlschlag. Der einzige Gewinn für die beiden sind ab und zu zehn Sekunden Aufmerksamkeit, wenn Fernsehen und Hörfunk kurze Ausschnitte von ihren Reden im Bundestag in ihre Beiträge aufnehmen. Das wird seltener als früher sein, denn die Linke steht als kleinste Oppositionspartei nun immer am Ende der Rednerlisten im Bundestag. Das ist nur ein Erfolg fürs eigene Ego.

Dafür weiß aber nun das ganze Land, wie zerstritten die Führungsriege der Linkspartei ist und, dass sich tiefe menschliche Gräben zwischen dem Quartett auftun. Nicht unbedingt eine Werbung für die Partei.

Kipping und Riexinger haben sich selbst beschädigt

MDR AKTUELL Hauptstadtkorrespondent Tim Herden. Bildrechte: Steffen Jaenicke Sahra Wagenknecht kann das wenig stören. Sie hat weiter uneingeschränktes Rederecht in den Talkshows und wird weiter vor vollen Sälen ihre Vorträge halten. Das Wahlergebnis von Dietmar Bartsch spricht für seinen Rückhalt in der Fraktion und integrative Kraft. Beschädigt haben sich und die Partei einzig Kipping und Riexinger. Denn der Brandbrief Wagenknechts an die Fraktion, der Punkt für Punkt das Intrigenspiel der Parteiführung auflistet, wird den beiden anhängen und spricht nur für eine mangelnde Debattenkultur in einer Partei, die den Anspruch auf Diskurs wie eine Monstranz vor sich herträgt.

Dabei sollte die Linke Führung froh sein, dass der Generationswechsel von Gysi zum Team Wagenknecht/Bartsch gelungen ist, beide zusammen in den letzten beiden Jahren die Fraktion geräuschlos und ohne Streit geführt haben.

Wagenknechts Popularität entspricht heute der Gysis früher. Das macht – so Demoskopen – zwei bis drei Prozent in der Wählergunst aus. Das sollten Kipping und Riexinger vom Wahlergebnis bei der Bundestagswahl abziehen und dann vor Augen zu halten. Gerade die Zuwächse im Westen gehen auf das Konto Wagenknechts. Die neue Fraktionsvize Sevim Dagdelen hat es auf den Punkt gebracht:

Wer glaubt, ohne Sahra Wagenknecht Wahlen zu gewinnen, der irrt. Sevim Dagdelen, Fraktionsvize: Die Linke

Kipping will Neuausrichtung

Natürlich ist es völlig legitim, dass Katja Kipping und Bernd Riexinger über eine Neuausrichtung der Partei nachdenken nach dem Wahlergebnis der Bundestagswahl. Es zeigt, dass sich mit einer Zustimmung von 11 Prozent bei Arbeitslosen und 10 Prozent bei Arbeitern die alte Zielgruppe bereits verabschiedet hat. Und von den vielen treuen ostdeutschen Wählern machen nun viele ihr Kreuz bei der AfD.

Vor allem Kipping möchte die Partei auf neue Zielgruppen ausrichten, auf junge Wähler, städtische Milieus, enttäuschte Grüne, die keine Lust auf Jamaika haben und sich von der bisherigen Klientel trennen. Doch diese Debatte sollte sie offen in der Partei führen und nicht über Ränkespiele in Hinterzimmern versuchen eine neue Strategie durchzusetzen. Denn darüber hat die Gesamtpartei das Recht zu entscheiden.

AfD-Wähler nicht rechts liegen lassen

Da könnte sie auf erheblichen Widerstand stoßen und nicht zu Unrecht. Denn die neuen Zielgruppen werden gerade in Ostdeutschland die Verluste der Bundestagswahl nicht kompensieren. Vielmehr sollte die Linkspartei verstehen, dass der Abwanderung zur AfD nicht allein purer Rechtsextremismus zu Grunde liegt, sondern bei vielen Bürgern auch ein Hilferuf nach Zuwendung ist, besonders im Osten und sie nicht einfach abschreiben darf.



Das gilt übrigens auch für die anderen Parteien, die unter dieser Wählerwanderung leiden wie Union und SPD.

Aber gerade die Linke müsste sich den Anspruch setzen, für die Armen und Bedrängten eine Stimme zu sein. So wie früher in den 1990er Jahren: Wenn damals Ostdeutsche in Not bei hohen Mieten, unklaren Rentenbescheiden und selbst beim Streit um das Recht auf Abtreibung Hilfe suchten, fanden sie es bei der Linken.

Und heute? Klar hat die Partei ihre Bindungskraft in Ostdeutschland, schon allein von der demographischen Entwicklung besonders im ländlichen Raum verloren. Die aktiven Alten sterben weg. Aber der Befund des Wahlergebnisses in Ost und West ist auch: Da wo die Linke vor Ort präsent und aktiv ist, kann sie auch Positionen halten und ausbauen, egal ob in Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern.



Das beste Beispiel sind Gesine Lötzsch und Petra Pau, die ihre Direktmandaten zum fünften Mal (!) trotz Gentrifizierung und Konkurrenz der AfD in Marzahn und Lichtenberg verteidigten, weil sie mehr vor Ort sind als im Parlament sitzen.

Linke muss auf Wirklichkeit treffen

Deshalb helfen auch keine Phrasen wie "Fluchtursachen bekämpfen" oder "Vermögenssteuer einführen". Die Linke müsste in der Oberlausitz an der Seite der Opfer der Grenzkriminalität stehen und für mehr Polizei kämpfen. Sie sollte in Chemnitz gemeinsam mit Eltern mehr Kindergartenplätze fordern, wo durch die Migration die Kapazitäten erschöpft sind. Sie sollte in Jena mehr sozialen Wohnungsbau in Kommunen durchsetzen, wo die Konkurrenz um billige Mieten immer stärker wird.



Das passiert aber nicht in Cafés mit WLAN-Anschluss und bei intellektuellen Diskussionen über die emanzipierte Linke, sondern vor Ort. Dazu muss man auch Berührungsängste überwinden, auf Menschen zu treffen, die Angst haben vor Verdrängung durch Zuwanderung und Ressentiments pflegen. Doch da tut sich die Linke offenbar immer öfter sehr schwer, wenn ihre politischen Ideen auf Wirklichkeit treffen. Aber diese Begegnung zu verweigern, hilft der politischen Alternative rechts.

Ehrliche Flüchtlingspolitik