Ich habe Pech. Mein Diesel wurde 2008 gebaut, erfüllt also nur die Euro-4-Norm. Für ihn gibt es keine Rettung, obwohl er mich über 220.000 Kilometer nie im Stich gelassen hat. Keine Software kann ihn sauberer machen. Eine Umrüstung mit einem Adblue-Tank für 1.500 Euro bei einem Restwert des Fahrzeugs von rund 2.000 Euro erscheint sinnlos. In den Augen der Autoindustrie und möglicherweise auch großer Teile der Politik fahre ich nur mit einem Haufen Schrott durch die Gegend. Wie ich das finde, interessiert beide auch nicht, denn als Verbraucher saß ich heute beim Dieselgipfel nicht mal mit am Tisch. Weder das Verbraucherministerium noch Verbraucherschützer waren geladen.

Keine Chance für alte Diesel

Tim Herden - sein Diesel mit Euro-4-Norm hat wohl keine Zukunft. Bildrechte: Steffen Jaenicke Die Empfehlung von Industrie und Politik heißt schlicht: Kauf Dir ein neues Auto und wenn möglich einen Diesel und rette damit die saumselige deutsche Autoindustrie. Dafür bekommst Du von den Firmen einen Preisnachlass von 2.000 Euro. Den bekommt man oft auch so. Für die Fahrer von fünf Millionen Diesel mit Euro-5 und Euro-6-Norm gibt es sogenannte Software-Lösungen. Mehr konnte die Politik nicht durchsetzen.



Allerdings könnten trotzdem Dieselfahrer in Stuttgart, Düsseldorf, München und Hamburg bald vor den Stadttoren parken müssen. Denn so schnell werden beide Maßnahmen nicht die Wirkung entfalten, um das Stuttgarter Urteil aufzuheben. Es ist also nicht mehr als ein Placebo, was die Politik kurz vor den Wahlen im September heraus gehandelt hat. Das Fahrverbot in Stuttgart kommt ja erst drei Monate später. Und andere Städte werden folgen.

Angststarre vor der Autoindustrie

Noch immer verfällt die Politik in Angststarre, wenn die Autoindustrie in Deutschland ihre Macht demonstriert. Klar: Es ist die deutsche Schlüsselindustrie. Direkt und indirekt sind eine Million Arbeitsplätze davon abhängig, vierzehn Prozent aller Beschäftigten in Deutschland. Und so singt die Politik das Lied vom Diesel und dem ewigen Leben des Verbrennungsmotors, dass die Industrie seit dem Entdecken des Dieselskandals angestimmt hat. Sie setzt sich mit den Konzernen damit allerdings in einen technologischen Traditionszug, der mehr Verspätung hat als jeder ICE der Deutschen Bahn.

Technologiewechsel verpasst