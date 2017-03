Außerdem ist die Rechtslage klar. Eine Kundgebung von Erdogans Gefolgsleuten ist natürlich von der Versammlungsfreiheit geschützt. Und das Versammlungsrecht gilt auch für ausländische Bürger, selbst wenn die nur scheinbar als Privatpersonen auftreten. Aber, dass Erdogan die in Deutschland lebenden 1,4 Millionen türkischen Wahlberechtigten für sich gewinnen will, das kann man verstehen. Schwerer dagegen ist nachzuvollziehen, warum hier immer noch so viele Türkischstämmige leben, die sich zu ihm und ihrer alten Heimat so stark hingezogen fühlen. Da ist man dann schnell wieder bei der Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft.