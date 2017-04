Wie wichtig das für ihn ist, das konnte am Montag jeder sehen: Bei seiner Ankündigung, dass er nun doch beide Ämter behalten will, drang aus jeder Pore Seehofers: Schaut her, so gut wie ich kann's keiner. Und wenn er schon abtritt - dereinst, irgendwann - dann doch gefälligst nur, wenn Seehofer selbst seinen Nachfolger bestimmen kann. Denn derzeit läuft in der CSU alles auf den bayerischen Finanzminister Markus Söder hinaus.