Manches klingt besser als es ist. Die Rentenangleichung Ost/West ist dafür ein gutes Beispiel. Heute hat der Bundestag das entsprechende Gesetz beschlossen. Bis 2025 soll die Einheit auch in der Rente endgültig vollzogen sein, so wie es das Wort Rentenangleichung auch beschreibt. Allerdings ist es eine Mogelpackung.

Anders geht es der zukünftigen Rentnergeneration. Bei ihnen werden nicht die Renten auf das Niveau in den alten Ländern angehoben. Bei ihnen wird in sieben Schritten die momentane höhere Bewertung ihrer Gehälter für die Berechnung der Renten abgeschmolzen. Damit wurde bisher der Unterschied im Lohnniveau zwischen Ost und West ausgeglichen. 2025 gilt dann der Rentenwert West auch im Osten. Da aber die Gehälter in den neuen Ländern bis dahin nicht auf Hundert Prozent West steigen werden, müssen zukünftige Rentner also mit deutlichen Einbußen rechnen.