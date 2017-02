Kommentar Doppelmoral bei der sozialen Gerechtigkeit

Am Montag kündigt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz Korrekturen bei den Hartz-Gesetzen an. Außerdem sollen befristete Arbeitsverhältnisse die Ausnahme werden. Jetzt legt Fraktionschef Thomas Oppermann einen Gesetzentwurf zur Begrenzung von Managergehältern vor. Die SPD versorgt uns nun fast täglich mit kleinen Häppchen sozialer Gerechtigkeit und erfindet sich neu. Manchmal möchte man sich fast die Augen reiben.

War es nicht SPD-Kanzler Gerhard Schröder, der die Härten bei den Hartz-Gesetzen stets verteidigt hat? Zum Beispiel, dass Hartz-IV-Empfänger einen Großteil ihres Vermögens und ihrer Altersversorgung erst verfrühstücken müssen, bevor sie in den Genuss staatlicher Leistungen kommen? War es nicht vor kurzem die SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles, die bei der Neuberechnung des Hartz-IV-Satzes Schnittblumen und Weihnachtsbäume aus dem Regelbedarf herausrechnete? Und bei exorbitanten Managergehältern hob auch der SPD-Ministerpräsident Stefan Weil im VW-Aufsichtsrat die Hand. Er verschaffte Vorstandschef Martin Winterkorn eine tägliche Rente von 3.000 Euro und versorgte die Parteifreundin Christine Hohmann-Dennhardt bei ihrem Ausscheiden aus dem VW-Vorstand mit einer Abfindung von zwölf Millionen Euro für ein Jahr Arbeit.

Es fällt deshalb manchmal schwer, den plötzlichen Sinneswandel bei der SPD nachzuvollziehen. Klar muss man auf die Habenseite den Mindestlohn schreiben, die Frauenquote, den Ausbau der Kinderbetreuung, aber auch den Boom des Niedriglohnsektors und der Zeitarbeit. Dieses zwiespältige Bild lässt an der Glaubwürdigkeit des neuen sozialen Gewissens der SPD zweifeln.

Martin Schulz treibt die Erwartungen der Wähler sehr hoch, vielleicht zu hoch. Immerhin gilt er als weitgehend unschuldig an den unsozialen Untaten der SPD. Jedenfalls hat Schulz das Thema des Wahlkampfes klar erkannt. Viele haben das Gefühl, dass es in diesem Land nicht gerecht zugeht. Während bis in die Mittelschicht hinein viele, trotz der guten Wirtschaftslage, von Abstiegsängsten geplagt werden, machen sich Manager die Taschen voll, auch wenn ihre Fehler Arbeitsplätze kosten.