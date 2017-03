Doch der Teufel steckt wie so häufig im Detail. Nehmen wir mal den Punkt Qualifizierung. Individuell soll sie sein, so schwebt es Arbeitsministerin Nahles vor, passgenau auf jeden Arbeitslosen und seine Fähigkeiten zugeschnitten, damit er schnell wieder einen Job findet. Da stellt sich zunächst die Frage, ob es nicht besser wäre, Weiterbildung für Beschäftigte zu fördern, damit sie gar nicht erst arbeitslos werden.

Zweitens bedeuten die SPD-Pläne für die Bundesagentur für Arbeit einen immensen Aufgabenzuwachs - und es ist fraglich, ob sie dem gewachsen wäre. Das liegt nicht allein am Geld: Schon in diesem Jahr pumpt die BA 1,7 Milliarden Euro in die berufliche Weiterbildung. Aber nicht jede Maßnahme ist zielführend und verhilft einem Arbeitslosen tatsächlich zu einem neuen Job. Zudem tummeln sich in der Branche auch viele schwarze Schafe. Kontrollen und Evaluierungen gibt es viel zu wenig. Das von der SPD geforderte "Recht auf Qualifizierung" dürfte deshalb vor allem bei der Weiterbildungsindustrie auf Begeisterung stoßen.