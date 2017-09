Na bitte, es geht doch! Attacke! Der Fünfkampf ist eröffnet. Die Kleinen zeigen den Großen, wie es geht. Denn einer von ihnen könnte am Ende den König machen. Pardon, in diesem Fall, wohl die Kanzlerin. Sie könnten mitentscheiden, wie Deutschland künftig regiert wird. Und so ging es am Montagabend endlich munter zur Sache. Es ist der Kampf um die Pole Position – hinter Merkel und Schulz.

Rechnung ohne die kleinen Parteien

Lindner, Özdemir, Herrmann, Wagenknecht und Weidel liefern sich einen offenen Schlagabtausch. Wer am Montag noch dachte, da haben sich Merkel und Schulz, also CDU und SPD, schön eingelullt, auf die nächste große Koalition, der hat die Rechnung ohne die kleinen Parteien gemacht. Ja, die Kleinen, heißt auch die CSU. Nicht ganz fair findet das die SPD. Dass die kleine Schwester der CDU erst mit am Katzentisch sitzt und am Ende so oder so auf der Regierungsbank landet, sorgt für Unmut bei den Sozialdemokraten.

Doch zur Sache: Digitalisierung, Mietpreisbremse, Rente, bezahlbarer Wohnraum, Bildung, Diesel-Gipfel, Innere Sicherheit, Asylpolitik. Ein wahres Feuerwerk an Themen. Was dem Zuschauer beim Kanzlerduell fehlte, machte manch einen am Montag wohl auch ein bisschen schwindelig. Ein wenig mehr Orientierung hätte gut getan. Dafür war es kontrovers. Eine echte Auseinandersetzung. Das ist gut für die Demokratie.

Überbietungskampf bei Sicherheits- und Asylpolitik

In der Attacke offenbart sich der Angreifer. Die linke Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht und die Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel, streiten darüber, wer zuerst die EU kritisiert hat.

Überbietungskampf auch beim Thema Innere Sicherheit und Asylpolitik. Von den offenen Grenzen der Linkspartei bis hin zur Minuseinwanderung der AfD war alles geboten. Vieles davon erwartbar. FDP-Chef Lindner plädiert für Fußfesseln bei islamistischen Gefährdern. Das dürfte dem bayerischen Innenminister von der CSU gefallen haben. Und dann fragt Lindner den grünen Parteichef: "Lieber Cem, wo stehst Du beim Thema Putin?"



Überhaupt, das war kaum zu übersehen und zu überhören, da reden drei Herren miteinander, als würden sie bald schon regieren. Die Schwarzen mit den Grünen oder Gelben oder den Gelben und den Grünen. Wer mit wem und wie, ist natürlich noch offen. Doch nach dem TV-Fünfkampf wird deutlich. Hier findet der Wahlkampf statt – im Kampf um Platz 3. Die Kleinen werden am Ende wohl den großen Unterschied machen.