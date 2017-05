Berliner Notizen Unsichtbare Phänomene

Keiner hat ihn gesehen und trotzdem muss er irgendwie da gewesen sein: Der Blumenstrauß in den Händen der Bundeskanzlerin beim Treffen mit den Vorsitzenden der Unions-Fraktionen. "Danke für die unsichtbaren Blumen", hieß es von Merkel.

Man staunt, was die alles haben in der Union. Und das geht noch weiter: Horst Seehofer zaubert bei der Konferenz von CDU und CSU gleich noch etwas Unsichtbares aus dem Hut. Man habe einen "sehr guten Teamgeist" und die inhaltlichen Dinge stimmten überein.

So etwas Ähnliches haben sich auch die Grünen für ihren Wahlkampf überlegt. Phänomene, die man nicht sehen kann, gehören wohl zu den Kernkompetenzen von Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt.

Wind haben wir genug. Und den wandeln wir jetzt in Energie um. Wie soll es auch anders sein.

Ganz anders hingegen sollte es nach Meinung demokratischer Mitteleuropäer in der Türkei sein. Man hat sie nicht gesehen, die Komplexe des Präsidenten Erdogan. Trotzdem müssen sie irgendwie da sein. Und sie zeigen sich unter anderem, wenn er deutsche Bundestagsabgeordnete daran hindert , Bundeswehrsoldaten am Stützpunkt Incirlik zu besuchen.

Claudia Roth deutet das als Absage an den politischen Dialog. "Wir sind nicht als Touristen unterwegs, sondern als offizielle Vertretung des deutschen Bundestages."

Der politische Dialog mit der Türkei droht von der politischen Bildfläche in die Unsichtbarkeit zu verschwinden. Und dort gesellt sie sich eventuell zum Schulz-Zug. Auf den wartet irgendwo in der politischen Landschaft Martin Schulz, der Vorsitzende und Kanzlerkandidat der SPD. Er vermisst nicht nur die Anfangs-Euphorie bei den eigenen Leuten, sondern auch den Streit bei den anderen. Bisher hätte man die Vorsitzende der CDU, Angela Merkel, vor dem Vorsitzenden der CSU, Horst Seehofer, schützen müssen. "Dass Herr Herrmann als Innenminister jetzt nach Berlin kommen soll, ist sicher kein Vertrauensbeweis für den Herrn de Maizière und die Regierungsmannschaft von Angela Merkel." Da wolle man erst einmal abwarten.

"Neben ihnen sitze erst einmal ich", klärt Merkel Heinrich Bedford-Strohm auf dem Kirchentag in Berlin auf. Bildrechte: dpa

Während Schulz so wartet, redet Angela Merkel beim evangelischen Kirchentag wieder über Phänomene, die für viele unsichtbar sind: ihren Glauben und ihre Regierungskunst. Zu ihrer Linken sitzt derweil Ex-Präsident Barack Obama, rechts von ihr der Geistliche und Moderator Heinrich Bedford-Strohm. Der sorgt mit seiner Aussage, neben dem lange Zeit mächtigsten Mann der Welt zu sitzen, für Gelächter bei Merkel. "Ich habe so geguckt, weil neben Ihnen sitze ja erst einmal ich."



Noch wichtiger als die Bundeskanzlerin und der Ex-Präsident ist auf so einem Kirchentag natürlich der liebe Gott. Zwar hat ihn keiner gesehen, aber vielleicht ist er ja trotzdem da.