USA und EU Das Recht des Stärkeren

Die USA kein verlässlicher Partner mehr. Ein Paukenschlag für den englischsprachigen Teil dieser Welt. Ausgerechnet geäußert in der Bierseligkeit eines bayerischen Festzeltes. Dort wo CSU-Chef Seehofer noch am Aschermittwoch vollmundig von "Bayern zuerst" gesprochen hatte. Und ausgerechnet von der Kanzlerin. Sie, die tags zuvor ihre Kritik an Donald Trump und seinen amerika- und damit ja immer auch egozentrischen Blockaden des G7-Gipfels noch gut versteckt hatte.