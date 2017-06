Kommentar zur Pkw-Maut Viel Glück vor dem EuGH, liebe Österreicher!

Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören - dieses kurze Wort "Maut". Dieses ganze Hin und Her! Erst nervt uns jahrelang die CSU mit ihrer ständigen Lokalfolklore, mit dem Versuch, dem oberbayerischen Stammtisch populistisch nach dem Munde zu reden. Dann dekretiert die Kanzlerin vor einem Millionenpublikum im Fernsehduell von 2013, mit ihr werde es natürlich keine Maut geben - und dann gibt es sie natürlich doch. Gleiches gilt für die sich gern so tapfer gebende aber dann doch regelmäßig umfallende Sozialdemokratie.

Langer Rede, kurzer Sinn: Jetzt ist sie also beschlossen, diese Maut in Deutschland. Und läuft auch noch Gefahr, mehr zu kosten, als sie überhaupt einspielt! Aber okay. Es ist, wie es ist.