Mehr Geld fürs Militär – Donald Trump ist nicht der erste US-Präsident, der Kanzlerin Merkel mit dieser Forderung in den Ohren liegt. Schon Barack Obama forderte von seinen Verbündeten, mehr für die eigene Verteidigung auszugeben. Nun also erinnert Trump an das, was theoretisch seit langem für alle Nato-Mitglieder gilt: Zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. 2014 hatte das Bündnis dieses Ziel noch einmal bekräftigt. Und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sieht sich bereits auf dem Weg.