Auf einem Stück Papier in Leipzig werden am Mittwoch vier Innenministerien unterschreiben: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg signieren den Staatsvertrag zum Abhörzentrum Ost. Thüringens Innenminister Holger Poppenhäger wird auch da sein, aber seinen Namen nicht unter den Staatsvertrag, sondern nur unter eine Absichtserklärung setzen.

Die Thüringer Verfassung will es so, sagt der Minister: "Das Thüringer Kabinett hat es etwas später beschlossen als die anderen Kabinette, aber wir sind durchaus noch im Zeitplan. Wir haben allerdings die verfassungsrechtliche Aufgabe – ich weiß nicht, ob das in allen Ländern so ist – vor der Leistung der Unterschrift auch den Landtag noch zu informieren. Das geht im Moment nicht, weil der Landtag ja in Sommerpause ist."

Datenschutzrechtliche Bedenken

Ende August ist der nächstmögliche Parlamentstermin. Dann will Poppenhäger den Staatsvertrag diskutieren und zeitnah unterschreiben. Dieser Plan könnte allerdings schief gehen, denn zahlreiche Abgeordnete von Rot-Rot-Grün sehen das Abhörzentrum kritisch. So wie Madeleine Henfling von den Thüringer Grünen: "Also für uns ist das wichtigste, dass die parlamentarische Kontrolle sichergestellt ist und dass die Fragen zum Thema Datenschutz geklärt sind. Und das ist uns eben noch nicht so klar. Also der Staatsvertrag ist ja relativ schmal, zumindest das, was wir kennen."

Thüringens Datenschützer Lutz Hasse hat mit Blick auf das Abhörzentrum Ost Bedenken. Bildrechte: MDR/Sascha Richter Einer, der den Vertrag komplett vorzuliegen hat, ist Thüringens oberster Datenschützer Lutz Hasse. Auch er äußert Bedenken. Zwar sei im Staatsvertrag der Datenschutz im Abhörzentrum grundsätzlich zugesichert. Er meint aber: "Wir Datenschützer tun uns aber schwer damit, die geplante Anlage in Gänze jetzt schon für datenschutzrechtlich für okay zu erklären. Denn die für uns erforderlichen Feinheiten – Feinplanung - dieser Anlage, was Hardware betrifft, was Software betrifft, sind uns Datenschützern derzeit noch nicht bekannt."

Die Überwachungssoftware zum Beispiel für Handys sei angeblich schon gekauft, aber weder Juristen noch die IT-Experten des Thüringer Datenschutzbeauftragen konnten einen Blick darauf werfen. Er warte auf einen riesen Berg Papier, den es zu prüfen gelte, meint Hasse. Das werde einige Zeit in Anspruch nehmen, weil ja auch mehrere Bundesländer beteiligt seien. Wenn die Papierform sozusagen stimme, dann werde ja irgendwas gebaut. "Und dann würden wir uns natürlich auch darum kümmern, ob das, was da real entsteht, mit der Papierform in Einklang zu bringen ist."

Innenminister will schnelle Entscheidung