Ist Afghanistan wirklich sicher?

Die Einschätzung des Außenministeriums, Afghanistan sei für Zivilisten sicher, teilt Alizadeh nicht. Die letzten Anschläge hätten immer wieder ganz normale Leute das Leben gekostet. In den vergangenen Tagen hat eine Anschlagserie das Land erschüttert. Auch Moscheen wurden angegriffen. Von rund 100 Getöteten ist die Rede.

Nach dem Anschlag im Kabuler Diplomatenviertel hat sich die Bundesregierung mit den Länderchefs darauf geeinigt, die Abschiebungen nach Afghanistan kurzzeitig auszusetzen. Bildrechte: dpa Wer die Menschen sind, die heute von Leipzig aus nach Afghanistan abgeschoben werden, ist kaum bekannt. Bund und Länder hatten vereinbart, nur Straftäter, sogenannte Gefährder und Personen abzuschieben, die den Behörden nicht offenlegen, wer sie sind. Bayern hält sich offenbar nicht mehr an diese Verabredung, sagt Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat: "Aus Bayern kennen wir von zwei Leuten die Straftaten. In beiden Fällen sind die Straftaten aber nicht erheblich, liegen länger zurück, sind in der Addition Bagatellgeschichten. Wir wissen von einem Fall, dass er definitiv in keine der Kategorien fällt, also weder Straftäter, noch Gefährder noch Identitätsverweigerer oder so etwas ist."

Nagel fordert Abschiebestopp - auch für Straftäter

Ein kalter Wind fegt durch das Protestcamp. Juliane Nagel zieht die Kapuze hoch. Die LINKEN-Politikerin unterstützt die Flüchtlinge. "Auch Menschen, die Straftaten verübt haben oder die in diese diffuse Kategorie der Gefährder fallen oder gegen ihre Mitwirkungspflichten verstoßen haben, haben natürlich ein Recht auf Leben und dürfen nicht in Kriegsgebiete zurückgeschoben werden. Wenn jemand wirklich eine Straftat verübt hat, muss er die auch hier in Deutschland verbüßen."

Die Bundesländer handhaben die Abschiebepraxis nach Afghanistan sehr unterschiedlich. Sachsen zählt zusammen mit Bayern zu den Hardlinern. Bildrechte: dpa Außerhalb des Protestcamps, in der Fußgängerzone, sehen Passanten das anders. Einige sind für eine konsequente Abschiebung, wenn jemand in Deutschland straffällig geworden ist: "Was da an Kriminalität aufgeschlagen ist oder aufschlägt hier, da habe ich für solche dann kein Verständnis. Solche: raus! Und die anderen: wenn sie sich dementsprechend verhalten, können sie gerne kommen." Andere wollen, dass weiterhin der Einzelfall geprüft wird. "Man sollte erst einmal prüfen, was bei den einzelnen Personen vorliegt. Und dann nach dem Sachverhalt entscheiden, ob wirklich eine Abschiebung notwendig ist. Oder ob man sagen kann, nein, Sie können doch hier bleiben."

Bundesverkehrsministerium warnt vor Raketenangriffen

Die Situation in Afghanistan könnte auch das Leben der Flugzeugcrew und der Bundespolizisten an Bord gefährden. Das Bundesverkehrsministerium hat Mitte Oktober alle deutschen und europäischen Airlines gewarnt, den Flughafen von Kabul wegen drohender Raketenangriffe nicht anzusteuern und das Land nur in großer Höhe zu überfliegen.