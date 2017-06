Spielraum für Behörden Abschiebung von Azubis in Ausnahmefällen möglich

Hauptinhalt

Polizisten holen einen afghanischen Azubi aus der Berufsschule ab, weil er abgeschoben werden soll. Das sorgte in Nürnberg vor anderthalb Wochen für eine spontane Demo. Der Polizeieinsatz eskalierte und wirft Fragen auf. Wann sind Abschiebungen von Azubis eigentlich erlaubt? Die Bundesregierung hatte dem doch erst letztes Jahr per Integrationsgesetz einen Riegel vorgeschoben. Kritiker sagen aber, die Länder würden die Regeln unterschiedlich auslegen. Was ist da dran?

von Lydia Jakobi und Astrid Wulf, MDR AKTUELL