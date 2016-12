Sachsen-Anhalt Land bilanziert Abschiebungen

Die Zahl der Asylbewerber ist seit 2015 gestiegen. Parallel werden in der Politik die Forderungen laut, bei fehlender Bleibeperspektive schneller abzuschieben. Gibt es also mehr Abschiebungen? Nein, zeigt die Statistik in Sachsen-Anhalt: In diesem Jahr waren es rund 830 und damit 150 weniger als im Vorjahr.

"Taskforce" soll Umstände klären

Das Innenministerium erklärt die Zahlen folgendermaßen: Wo eine Abschiebung möglich ist, wurde sie weitgehend vollzogen. Übrig seien die Fälle, bei denen das Herkunftsland die Kooperation verweigert, Papiere fehlen oder juristische Prozesse laufen. In Sachsen-Anhalt bleibt die Zahl der Geduldeten seit Jahren gleich - etwa 4.000 Menschen, die ausreisepflichtig sind, bei denen es aber Hindernisse für eine tatsächliche Abschiebung gibt. Das Innenministerium will es nun genauer wissen. Deshalb gibt es seit November eine "Taskforce Abschiebung". Fünf Mitarbeiter seien vor Ort in den Landkreisen unterwegs, um laut Innenminister Holger Stahlknecht zu klären, wie viele Betroffene bislang nicht abgeschoben werden konnten und was sind die Gründe dafür.

Mehr freiwillige Ausreisen als Abschiebungen

Ein Asylantrag, der den Stempel "abgelehnt" erhalten wird. Bildrechte: IMAGO Für den Harz ist die Untersuchung schon abgeschlossen, in der Landeshauptstadt Magdeburg läuft sie noch, im Anschluss folgen alle anderen Landkreise. Im Frühjahr soll die Taskforce ihre Ergebnisse vorstellen. Außerdem setzt das Land auf freiwillige Ausreisen. In diesem Jahr haben mehr als 1.600 abgelehnte Asylbewerber Sachsen-Anhalt verlassen. Das sind laut Innenministerium rund 600 weniger als im vorigen Jahr, wenngleich es seit einigen Wochen ein eigenes Referat dafür gibt: Am Landesverwaltungsamt kümmern sich 18 Mitarbeiter um das sogenannte "Rückkehrmanagement". Dieses Zusammenspiel sei wichtig, betont CDU-Minister Stahlknecht:

Es gibt mehr freiwillige Ausreisen als Abschiebungen. Das ist auch der richtige Weg, weil die Abschiebung immer die Ultima Ratio ist. Holger Stahlknecht

Für freiwillige Ausreisen gibt es laut CDU-Politiker auch ausreichend Anreize. So würden gewisse Geldbeträge gezahlt, dass die Betroffenen Deutschland verließen.

AfD spricht von fadenscheinigen Gründen

Eine Taskforce für Abschiebungen, ein Referat für freiwillige Ausreisen - die AfD sieht darin lediglich neue Strukturen. AfD-Fraktionschef André Poggenburg fordert aber konkrete Fakten. Die geringere Zahl der Abschiebungen zeige, dass "viel geredet, aber wenig umgesetzt wird". Die Hindernisse bei den Abschiebungen seien "fadenscheinige Gründe", mit denen man sich nicht zufrieden geben könne.

Linke: Zielrichtung geht an Realität vorbei

Die andere Oppositionspartei im Landtag, die Linke, sieht in den Hindernissen keine fadenscheinigen Gründe. Vielmehr hält es die flüchtlingspolitische Sprecherin, Henriette Quade, für falsch, dass die Landesregierung den Druck für Abschiebungen erhöht:

Dass die Zahlen dennoch zurückgehen, heißt ja, dass die allermeisten Betroffenen schutzberechtigt sind und sehr gute Gründe haben, nicht abgeschoben werden zu dürfen.

Die Zielrichtung, die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen, geht nach Ansicht der Linken-Politikerin schlichtweg an der Realität vorbei. Stattdessen sollten Personen, die seit Jahren im Land geduldet werden, eine Bleibeperspektive bekommen. Zudem kritisiert Quade, dass künftig auch nach Afghanistan abgeschoben wird. Sachsen-Anhalt wird sich ab 2017 an Abschiebungen in dieses Land beteiligen.