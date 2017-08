Sachsens Innenminister Markus Ulbig geht die Abschiebung von ausreisepflichtigen abgelehnten Asylbewerbern in die Maghrebstaaten immer noch zu schleppend. "Der Zug bewegt sich in die richtige Richtung, aber wir sind noch lange nicht am Ziel", sagt der CDU-Politiker. Marokko etwa bestehe darauf, dass Ausreisepflichtige nicht gesammelt abgeschoben werden, sondern auf regulären Linienflügen in ihre Heimat zurückkehren.

Wir haben durchaus Fortschritte mit den jeweiligen Regierungen erzielt. Aber vieles dauert noch zu lange und ist kompliziert. Sachsens Innenminister Markus Ulbig

30-plus-5-Formel mit Tunesien

Am besten funktioniere die Zusammenarbeit inzwischen mit Tunesien, sagt der Innenminister. Die im März vereinbarten Bearbeitungsfristen würden eingehalten. 30 plus 5 lautet die Formel, sie bedeutet, dass tunesische Behörden innerhalb von 30 Tagen Fragen zur Identität von Personen beantworten und innerhalb von fünf Tagen Passersatzpapiere ausstellen.

Zufrieden ist Ulbig damit aber noch nicht: Er stelle sich vor, dass die Behörde Passersatzpapiere für die einmalige Ausreise bekomme, ohne Gültigkeitsdatum. Derzeit liefen die Papiere nach drei Monaten wieder aus, und wenn aus irgendwelchen Gründen die Ausreise bis zu diesem Zeitpunkt nicht vollzogen sei, fange das Prozedere wieder von vorn an.

25 Abschiebungen pro Chartermaschine

Sachsens Innenminister Markus Ulbig Bildrechte: MDR/Uwe Walter Ende Juli waren laut Asylstatistik der Landesdirektion Sachsen insgesamt 837 Personen aus Tunesien ausreisepflichtig. Tunesien akzeptiert inzwischen zwar, dass abgelehnte Asylbewerber in Charterflugzeugen abgeschoben werden, aber da sei der Flaschenhals, wenn man so wolle, das Charterflugzeug mit 25.



Bleibt es bei 25 Plätzen pro Flug müssten 34 Maschinen gechartert werden, um die jetzt in Sachsen ausreisepflichtigen Tunesier in ihre Heimat zu bringen.

Wenn ich die Bemühungen Richtung Westbalkan zum Vergleich nehme, dann ist in Richtung Nordafrika die Abschiebung pro Person zehn Mal aufwendiger. Sachsens Innenminister Markus Ulbig

Abschiebungsflüge voll kriegen, ist nicht leicht

Ulbigs Ziel ist das Prozedere, das sich mit Ausreisepflichtigen vom Westbalkan bewährt habe. Dort sei die Einstufung als sicheres Herkunftsland erfolgt. Sie hätten europäische Passersatzpapiere, die in Deutschland ausgestellt werden konnten, akzeptiert, und Sachsen habe Maschinen für bis zu 150 Personen nutzen können. Das habe insgesamt dazu geführt, dass ein deutlicher Druck in diese Richtung stattgefunden habe.

Allerdings sei es jetzt schon schwierig, die 25 Plätze in den Chartermaschinen nach Tunesien sicher zu belegen, gibt Ulbig zu. Nach wie vor tauchten einige Ausreisepflichtige kurz vor dem Flug ab. In den drei Chartermaschinen, die Sachsen in diesem Jahr Richtung Tunesien geschickt hat, saßen insgesamt 50 abgelehnte Asylbewerber.