Sachsen-Anhalt Landesverfassungsgericht verkündet Urteil im Abwasserstreit

Seit über einem Jahr schlagen die Abwasserbeiträge politisch Wellen: als Wahlkampfthema, bei Debatten im Landtag, bei Demonstrationen und jetzt sogar vor dem höchsten Gericht in Sachsen-Anhalt. Die Linken haben dort Klage eingereicht. Fraktionschef Swen Knöchel: "Das Problem sind überdimensionierte Abwasseranlagen und Fehlinvestitionen. Diese auf die Bürger umzulegen, ist schwierig. Es sind über 80.000 Bürger betroffen. Das ist ein Thema, was die Menschen beschäftigt."

Angesichts der Summen kein Wunder. Für Einzelne werden hunderte bis zehntausende Euro für Anschlüsse oder bis zu 30 Jahre alte Kläranlagen fällig. Einige kommunale Abwasserverbände hatten die Beiträge jahrzehntelang nicht erhoben. Das war zulässig, bis die Regierung das Gesetz änderte und eine Verjährungsfrist einführte. So trudelten Ende 2015 zahlreiche Rechnungen bei Hausbesitzern ein. Der Ärger war groß und erreichte schnell die Politik.

Swen Knöchel von den Linken kritisiert das: "In Wolmirstedt, in Weißenfels, im Salzlandkreis haben wir einige Bereiche, wo es tatsächlich hochkocht und Bürger massiv zur Kasse gebeten worden sind. Diese Bürger schauen natürlich nach Dessau zum Landesverfassungsgericht, wie dort über die Frage entschieden wird." Auch die Politik hofft auf eine klare Entscheidung. Der innenpolitische Sprecher der CDU, Chris Schulenburg, betont, das sei wichtig für den Gesetzgeber, um faire Abgaben zu erheben.

Außerdem mussten sich die Regierungsparteien von der Opposition zahlreiche Angriffe gefallen lassen. Die AfD verließ eine wichtige Landtagssitzung, um sich einer Demo gegen die Abwasserbeiträge anzuschließen. Die Opposition habe das Thema für sich instrumentalisiert, so sieht es CDU-Politiker Schulenburg: "Die AfD hat keine Lösung aufgezeigt. Die Linke hat direkt vor Weihnachten in der Debatte im Landtag mit den Wünschen und dem Bangen der Betroffenen gespielt."

Symbolpolitik will sich die AfD nicht vorwerfen lassen. Der parlamentarische Geschäftsführer Robert Farle erklärt, die AfD arbeite derzeit an Vorschlägen, das Gesetz für die Kommunalabgaben zu ändern: "Wir stellen auf den Prüfstand, ob es richtig ist, nachträglich nach vielen Jahren noch Herstellungsbeiträge zu fordern. Oder ob das nicht eine Frage der Gebührengestaltung ist. Als zweites stellen wir die Frage, ob die Bürger überhaupt in vollem Umfang die Kosten übernehmen müssen oder inwieweit sich nicht der Staat hierbei zu beteiligen hat."